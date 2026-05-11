Νέες συλλήψεις για τα επεισόδια και τη διακοπή του αγώνα futsal ΑΕΛ - ΑΠΟΕΛ

Συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας σχετικά με τα επεισόδια και τη διακοπή του αγώνα futsal ανάμεσα στην ΑΕΛ και τον ΑΠΟΕΛ.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, η Αστυνομία προχώρησε σήμερα στη σύλληψη δύο ακόμη προσώπων, ηλικίας 33 και 27 ετών αντίστοιχα.

Οι δύο ύποπτοι συνελήφθησαν δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων και τέθηκαν υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Υπενθυμίζεται, ότι για την ίδια υπόθεση συνεχίζουν να αναζητούνται τα εικονιζόμενα πρόσωπα.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.