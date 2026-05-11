Παγκόσμια ανησυχία για τον χανταϊό: Οι οδηγίες του ΠΟΥ προς επιβάτες και χώρες

Ο Τ/κ σύνδεσμος εστιατορίων ζητά εισαγωγή κρέατος ή αγορές από ελεύθερες περιοχές

Υποστηρίζεται ότι καταναλωτές προμηθεύονται κρέας από τις ελεύθερες περιοχές σε χαμηλότερες τιμές,

Λύση στο ζήτημα της εισαγωγής κρέατος ζήτησε, είτε μέσω διάθεσης ποιοτικού κρέατος σε προσιτές τιμές στην αγορά είτε μέσω ελεύθερης αγοράς κρέατος από τις ελεύθερες περιοχές, ο τουρκοκυπριακός σύνδεσμος εστιατορίων «Res-Bir».

Σύμφωνα με τον ηλεκτρονικό τουρκοκυπριακό Τύπο, σε ανακοίνωση, ο σύνδεσμος υποστήριξε ότι η κρίση στην αγορά κρέατος των κατεχομένων εντείνεται, ενώ ανέφερε ότι εδώ και μεγάλο διάστημα υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ κτηνοτρόφων, κρεοπωλών, συντεχνιών και του «υπουργείου γεωργίας και φυσικών πόρων» στα κατεχόμενα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τόσο οι πολίτες όσο και οι επαγγελματίες επηρεάζονται από την κατάσταση, ενώ γίνεται αναφορά και σε κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά της εισαγωγής κρέατος.

Ο σύνδεσμος σημείωσε ότι, παρά τις εξαγγελίες για δημιουργία συνεταιρισμού και διάθεση φθηνού και ποιοτικού κρέατος, δεν υπήρξε αποτέλεσμα ούτε δημιουργήθηκε το αναμενόμενο σύστημα διανομής.

Παράλληλα, υποστηρίζεται ότι καταναλωτές προμηθεύονται κρέας από τις ελεύθερες περιοχές σε χαμηλότερες τιμές, ενώ τονίζεται πως οι επαγγελματίες του κλάδου αναζητούν τρόπους να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους σε λειτουργία.

ΚΥΠΕ

