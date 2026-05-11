Τραμπ: «Η εκεχειρία βρίσκεται σε μηχανική υποστήριξη - Ηλίθια η πρόταση του Ιράν»

«Απαράδεκτη» και «ηλίθια» χαρακτήρισε την πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε τη Δευτέρα (11/5) ότι έχει «το καλύτερο σχέδιο που υπήρξε ποτέ» για να τερματίσει τον πόλεμο με το Ιράν, σύμφωνα με το CNNi.

«Έχω ένα σχέδιο. Είναι ένα πολύ απλό σχέδιο (...) το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα» υποστήριξε ο Τραμπ και συνέχισε: «Δεν θα τους αφήσουμε. Το σχέδιο είναι πολύ απλό. Ο αποκλεισμός ήταν ένα δείγμα στρατιωτικής ευφυΐας», πρόσθεσε.

Ο ίδιος σχολίασε ότι οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών θα απαιτούσε από το Ιράν να δεσμευτεί να σταματήσει ένα πυρηνικό πρόγραμμα.

«Ξέρετε, στον πόλεμο, πρέπει να αλλάζεις, πρέπει να είσαι ευέλικτος, έχεις πολλά σχέδια, αλλά πρέπει να κάνεις διαφορετικά σχέδια», είπε ο Τραμπ.

«Αλλά έχω ένα σπουδαίο σχέδιο. Το σχέδιο είναι ότι δεν μπορούν να έχουν πυρηνικά όπλα», πρόσθεσε. «Και δεν το είπαν αυτό στην πρότασή τους» ανέφερε.

Ταυτόχρονα, ο ίδιος δήλωσε τη Δευτέρα ότι η εκεχειρία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν βρίσκεται σε «μηχανική υποστήριξη» και ενώ δήλωσε ότι παραμένει σε ισχύ, διευκρίνισε ότι είναι «απίστευτα αδύναμη».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι υπάρχουν «μετριοπαθείς» και «τρελοί» στις σχέσεις με το Ιράν, και ότι «οι μετριοπαθείς πεθαίνουν να κλείσουν μια συμφωνία».

«Οι μετριοπαθείς πεθαίνουν να κάνουν μια συμφωνία. Και μετά έχουμε τους τρελούς, και υποθέτω ότι τους φοβούνται» είπε.

«Εξετάζω την επανεκκίνηση του «Project Freedom» στα Στενά του Ορμούζ»

Νωρίτερα, ο Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά το «Project Freedom», αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με το Fox News.

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι η Τεχεράνη του είπε πως οι ΗΠΑ θα πρέπει να ανακτήσουν το πυρηνικό απόθεμα από τις κατεστραμμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, καθώς η ίδια δεν διαθέτει την απαραίτητη τεχνολογία για να το κάνει.

Σημειώνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει για πρώτη φορά την πρωτοβουλία την περασμένη εβδομάδα, αλλά την ανέστειλε εν μέσω των ειρηνευτικών συνομιλιών με την Τεχεράνη.

Πηγή: cnn.gr