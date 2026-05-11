Στα ισραηλινά ΜΜΕ οι αναφορές Φειδία ότι «το Ισραήλ αγοράζει την Κύπρο»

Εκτενής είναι η κάλυψη των δηλώσεων του Ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου για την παρουσία Ισραηλινών στην αγορά ακινήτων και τις μεγάλες οικιστικές αναπτύξεις του Κύπρου στα ισραηλινά ΜΜΕ.

Τα πλείστα των ισραηλινών ΜΜΕ δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στους ισχυρισμούς του Ευρωβουλευτή ότι «το Ισραήλ αγοράζει την Κύπρο» καθώς και για υπερσυγκέντρωση ξένων κεφαλαίων, δημιουργία κλειστών οικιστικών κύκλων και ανεπαρκούς κρατικού ελέγχου στις αγοραπωλησίες γης.

Αναφέρονται επίσης στην αντίδραση της Πρεσβείας του Ισραήλ η οποία απέρριψε έντονα τα λεχθέντα. Ο Ισραηλινός πρέσβης Όρεν Ανόλικ, γράφει η «Μααρίβ» χαρακτήρισε «ανησυχητική και επικίνδυνη» τη γλώσσα περί «ελέγχου» ή «ανεξέλεγκτης επιρροής», υποστηρίζοντας ότι τέτοιες αναφορές τροφοδοτούν αντισημιτικά στερεότυπα περί οικονομικής κυριαρχίας. Σύμφωνα με την εφημερίδα, τόνισε ότι χιλιάδες Ισραηλινοί έχουν επιλέξει την Κύπρο ως δεύτερη πατρίδα, επενδύουν στην τοπική οικονομία και εντάσσονται στον κοινωνικό ιστό.

Σε δημοσίευμα της ιστοσελίδας του Καναλιού 12, σημειώνεται ότι η συζήτηση έρχεται σε μια περίοδο πίεσης για τον τουρισμό και τα ακίνητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το δημοσίευμα, τα τουριστικά έσοδα της Κύπρου αυξήθηκαν κατά 7,4% στους δύο πρώτους μήνες του 2026, με τους Ισραηλινούς επισκέπτες να αποτελούν την τρίτη μεγαλύτερη τουριστική αγορά τον Φεβρουάριο και την ομάδα με τη μεγαλύτερη ημερήσια δαπάνη. Ωστόσο, μετά την επιδείνωση της περιφερειακής κρίσης, οι αφίξεις μειώθηκαν δραματικά λόγω έλλειψης πτήσεων.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΙΣΡΑΗΛΦειδίας ΠαναγιώτουΙΣΡΑΗΛΙΝΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ

