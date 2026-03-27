Συμμετοχή των μαθητών της Τεχνικής Σχολής Πάφου στην Ημερίδα Ψύξης και Κλιματισμού

Οι μαθητές των τμημάτων ΗΣ3 και ΜΕ2 της Τεχνικής Σχολής συμμετείχαν στην ημερίδα «Ψύξης και Κλιματισμού», η οποία διοργανώθηκε από τα ΜΙΕΕΚ, με στόχο την ενημέρωση και καθοδήγησή τους σχετικά με τις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το αντικείμενο των ψυκτικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων, καθώς και να ενημερωθούν για τις επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρει ο συγκεκριμένος κλάδος.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε ο διαγωνισμός τεχνικών δεξιοτήτων, όπου παρακολούθησαν πραγματικές συνθήκες εργασίας και τη χρήση σύγχρονου εξοπλισμού, κατανοώντας τη σημασία της ασφάλειας και του επαγγελματισμού.

Επιπλέον, οι μαθητές ενημερώθηκαν για το πρόγραμμα σπουδών των ΜΙΕΕΚ, το οποίο επικεντρώνεται τόσο στη θεωρητική κατάρτιση όσο και στην πρακτική εξάσκηση.

Μέσα από παρουσιάσεις και συζητήσεις, κατανόησαν καλύτερα τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, καθώς και τη σημασία της συνεχούς επιμόρφωσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων.

Η παρουσία πολλών εταιρειών του κλάδου έδωσε παράλληλα στους μαθητές την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις επαγγελματικές προοπτικές και να έρθουν σε επαφή με πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Η συμμετοχή της Τεχνικής Σχολής στην ημερίδα αποτέλεσε πολύτιμη εμπειρία για τους μαθητές, ενισχύοντας το ενδιαφέρον τους για τον τομέα της τεχνικής εκπαίδευσης.

Τέτοιες δράσεις αναδεικνύουν τη σημασία της διασύνδεσης του σχολείου με την αγορά εργασίας και συμβάλλουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων και καταρτισμένων επαγγελματιών.

Τους μαθητές συνόδευσαν οι καθηγητές τους, κ. Χριστόδουλος Χαραλάμπους Β.Δ.Α. και κ. Αντρέας Σάββα.