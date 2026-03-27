Ο Μάικλ Φασμπέντερ ως Τζο Κένεντι, η πρώτη εικόνα από την επερχόμενη σειρά

Στη δημοσιότητα δόθηκε η πρώτη εικόνα του Μάικλ Φασμπέντερ ως Τζο Κένεντι ο πρεσβύτερος από την επερχόμενη σειρά του Netflix.

Στο πλευρό του υποψήφιου για Όσκαρ ηθοποιού θα πρωταγωνιστήσουν η Λόρα Ντόνελι στον ρόλο της Ρόουζ Κένεντι, ο Νικ Ρόμπινσον ως Τζο Κένεντι Τζούνιορ και ο Τζόσουα Μέλνικ ως Τζακ Κένεντι.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης ο Μπεν Μάιλς ως Έντι Μουρ, η Λύντια Πέκαμ ως Ρόζμαρι Κένεντι, η Σόρα Λάιτφουτ-Λέον ως Κικ Κένεντι, ο Κόουλ Ντόμαν ως Λεμ Μπίλινγκς και η Ίμοτζεν Πουτς ως Γκλόρια Σουάνσον.

FIRST LOOK: Michael Fassbender is Joe Kennedy Sr. in Netflix's "Kennedy."



The show is based on the book "JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956" by Fredrik Logevall and, per the official description, "reveals the intimate lives, loves, rivalries and tragedies…

Η σειρά «Kennedy» βασίζεται στο βιβλίο «JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956» του Φρέντρικ Λόγκεβαλ και, όπως αναφέρεται στην επίσημη περιγραφή,

«αποκαλύπτει τις προσωπικές ζωές, τους έρωτες, τις αντιπαλότητες και τις τραγωδίες που διαμόρφωσαν την πιο εμβληματική δυναστεία της σύγχρονης ιστορίας και συνέβαλαν στη διαμόρφωση του κόσμου όπως τον γνωρίζουμε σήμερα. Ξεκινώντας από τη δεκαετία του 1930, η πρώτη σεζόν καταγράφει την απρόσμενη άνοδο του Τζο και της Ρόουζ Κένεντι και των εννέα παιδιών τους, μεταξύ των οποίων και ο επαναστατικός δεύτερος γιος Τζακ, ο οποίος παλεύει να ξεφύγει από τη σκιά του “χρυσού” μεγαλύτερου αδελφού του».

Το πρότζεκτ περιγράφεται ως μια αμερικανική εκδοχή του «The Crown», με την αφήγηση να ξεκινά πολύ πριν από την εγκατάσταση ενός μέλους της οικογένειας Κένεντι στον Λευκό Οίκο.

