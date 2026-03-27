Ο Βανς κατηγόρησε εκνευρισμένος τον Νετανιάχου ότι πούλησε στον Τραμπ έναν «εύκολο πόλεμο στο Ιράν»

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Media

Ο Μάικλ Φασμπέντερ ως Τζο Κένεντι, η πρώτη εικόνα από την επερχόμενη σειρά

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η παραγωγή θα μεταφέρει τους θεατές στη δεκαετία του 1930, καταγράφοντας την απρόσμενη άνοδο του πατριάρχη της οικογένειας Κένεντι

Στη δημοσιότητα δόθηκε η πρώτη εικόνα του Μάικλ Φασμπέντερ ως Τζο Κένεντι ο πρεσβύτερος από την επερχόμενη σειρά του Netflix.

Στο πλευρό του υποψήφιου για Όσκαρ ηθοποιού θα πρωταγωνιστήσουν η Λόρα Ντόνελι στον ρόλο της Ρόουζ Κένεντι, ο Νικ Ρόμπινσον ως Τζο Κένεντι Τζούνιορ και ο Τζόσουα Μέλνικ ως Τζακ Κένεντι.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης ο Μπεν Μάιλς ως Έντι Μουρ, η Λύντια Πέκαμ ως Ρόζμαρι Κένεντι, η Σόρα Λάιτφουτ-Λέον ως Κικ Κένεντι, ο Κόουλ Ντόμαν ως Λεμ Μπίλινγκς και η Ίμοτζεν Πουτς ως Γκλόρια Σουάνσον.

Η σειρά «Kennedy» βασίζεται στο βιβλίο «JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956» του Φρέντρικ Λόγκεβαλ και, όπως αναφέρεται στην επίσημη περιγραφή, 

«αποκαλύπτει τις προσωπικές ζωές, τους έρωτες, τις αντιπαλότητες και τις τραγωδίες που διαμόρφωσαν την πιο εμβληματική δυναστεία της σύγχρονης ιστορίας και συνέβαλαν στη διαμόρφωση του κόσμου όπως τον γνωρίζουμε σήμερα. Ξεκινώντας από τη δεκαετία του 1930, η πρώτη σεζόν καταγράφει την απρόσμενη άνοδο του Τζο και της Ρόουζ Κένεντι και των εννέα παιδιών τους, μεταξύ των οποίων και ο επαναστατικός δεύτερος γιος Τζακ, ο οποίος παλεύει να ξεφύγει από τη σκιά του “χρυσού” μεγαλύτερου αδελφού του».

Το πρότζεκτ περιγράφεται ως μια αμερικανική εκδοχή του «The Crown», με την αφήγηση να ξεκινά πολύ πριν από την εγκατάσταση ενός μέλους της οικογένειας Κένεντι στον Λευκό Οίκο.

Πηγή: protothema.gr

Tags

ΗΠΑτηλεοπτική σειράΛΕΥΚΟΣ ΟΙΚΟΣΗΘΟΠΟΙΟΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα