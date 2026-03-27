Κλειστός ο αυτοκινητόδρομος Λεμεσού-Λευκωσίας λόγω οδικής σύγκρουσης

Κλειστές είναι οι δύο λωρίδες στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας, μετά την έξοδο Αγίου Τύχωνα, λόγω οδικής σύγκρουσης που συνέβη πριν τις 20:00.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, αλλά η σύγκρουση προκάλεσε το κλείσιμο των δύο λωρίδων για μετακίνηση του ενεχόμενου οχήματος.

Οι οδηγοί που κατευθύνονται προς Λευκωσία θα χρησιμοποιούν την έξοδο Αγίου Τύχωνα και θα εισέρχονται ξανά στον αυτοκινητόδρομο από την είσοδο Παρεκκλησιάς.

Προτρέπονται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών που βρίσκονται στο σημείο.