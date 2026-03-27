Ο Βανς κατηγόρησε εκνευρισμένος τον Νετανιάχου ότι πούλησε στον Τραμπ έναν «εύκολο πόλεμο στο Ιράν»

Ένα γεμάτο ένταση τηλεφώνημα του Βανς με τον Νετανιάχου, αλλά και σκέψεις των Αμερικανών για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, αποκαλύπτει δημοσίευμα του Axios.

Λέγοντας ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς ετοιμάζεται να αναλάβει την πιο σημαντική αποστολή της καριέρας του, δηλαδή να κατευθύνει τις προσπάθειες των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, για τον οποίο, όπως επισημαίνει το Axios, ο ίδιος ανησυχούσε εξαρχής ότι θα ξεκινούσε, περιγράφει, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους, ένα οργιώδες παρασκήνιο.

Το πιο ενδιαφέρον από όλα ήταν η φερόμενη τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Βανς και Νετανιάχου στην οποία ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ φέρεται να κατηγόρησε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ότι, ουσιαστικά, έσυρε την Αμερική στον πόλεμο.

Ο Βανς, ο οποίος αναμένεται να είναι ο κορυφαίος διαπραγματευτής των ΗΠΑ σε πιθανές ειρηνευτικές συνομιλίες, φέρεται, κατά τις πηγές του Axios, να ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτικός ως προς την αισιόδοξη προπολεμική εκτίμηση του Ισραήλ για το πώς θα εξελισσόταν ο πόλεμος, και σε αυτό το σημείο όπου βρισκόμαστε φέρεται να αναμένει ότι θα συνεχιστεί για κάποιες εβδομάδες ακόμη.

Μάλιστα, το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει πως στην αμερικανική κυβέρνηση θεωρούν τον Βανς ως τον ιδανικότερο για να αναλάβει αυτή τη διαπραγμάτευση.

Σημειώνει, ωστόσο, ότι υπάρχει η εκτίμηση στο περιβάλλον του Βανς πως το Ισραήλ επιχειρεί να τον υπονομεύσει, θεωρώντας ότι δεν είναι αρκετά επιθετικός.

Η ίντριγκα, εν προκειμένω, σημειώνει το Axios, είναι ότι στο περιβάλλον Βανς βλέπουν ως ξένο δάκτυλο τις πληροφορίες που διαχέονται ότι το Ιράν επιθυμεί ως διαπραγματευτή απέναντί του τον Αμερικανό αντιπρόεδρο. «Είναι μια ισραηλινή επιχείρηση εναντίον του Βανς», δήλωσε αξιωματούχος της κυβέρνησης στο Axios.

Μια τεταμένη τηλεφωνική συνομιλία

Οι υποψίες αυτές, για διάθεση του Ισραήλ να δυσφημίσει τον Βανς, φαίνεται ότι εντάθηκαν έπειτα από μια τεταμένη τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ Βανς και Νετανιάχου.

Συγκεκριμένα, το Axios αναφέρει πως την περασμένη Δευτέρα ο Βανς φέρεται να υποστήριξε στο τηλεφώνημα στον Νετανιάχου ότι αρκετές από τις προβλέψεις του για τον πόλεμο αποδείχθηκαν υπερβολικά αισιόδοξες, ιδίως όσον αφορά τις προοπτικές μιας λαϊκής εξέγερσης για την ανατροπή του καθεστώτος.

«Πριν από τον πόλεμο ο "Μπίμπι" το πούλησε στον Πρόεδρο ως κάτι εύκολο, εμφανίζοντας την αλλαγή καθεστώτος ως πολύ πιο πιθανή απ' ό,τι ήταν στην πραγματικότητα. Και ο αντιπρόεδρος ήταν ξεκάθαρος για ορισμένες από αυτές τις δηλώσεις», δήλωσε η αμερικανική πηγή.

Ο Βανς επικεφαλής διαπραγματευτής των ΗΠΑ σε πιθανές ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν

Ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς ετοιμάζεται να αναλάβει το πιο σημαντικό έργο της καριέρας του: να ηγηθεί της αμερικανικής προσπάθειας να τερματιστεί ένας πόλεμος με το Ιράν, για τον οποίο ανησυχούσε εξαρχής.

Σύμφωνα με την Axios, ο Βανς έχει ήδη πραγματοποιήσει αρκετές τηλεφωνικές κλήσεις στα εμπλεκόμενα μέρη στην κλιμάκωση και αναμένεται να είναι ο επικεφαλής διαπραγματευτής των ΗΠΑ σε πιθανές ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ο Βανς ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτικός ως προς την αισιόδοξη προπολεμική εκτίμηση του Ισραήλ για την εξέλιξη του πολέμου και τώρα αναμένει ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί για μερικές ακόμη εβδομάδες, σύμφωνα με αμερικανικές και ισραηλινές πηγές.

Οι σύμβουλοι του Βανς πιστεύουν ότι ορισμένοι Ισραηλινοί προσπαθούν να υπονομεύσουν τον αντιπρόεδρο, ίσως επειδή τον θεωρούν ανεπαρκώς σκληρό. ;Όμως Ισραηλινοί αξιωματούχοι το αρνούνται.

Ο Πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε επίσημα τον ρόλο του Βανς σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την Πέμπτη, ζητώντας από τον αντιπρόεδρο να παράσχει ενημέρωση για το Ιράν και σημειώνοντας ότι συνεργαζόταν με τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ στις διαπραγματεύσεις.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου λένε ότι η παλαιότητα του Βανς στην κυβέρνηση και η καλά τεκμηριωμένη αντίθεσή του σε ανοιχτές συγκρούσεις στο εξωτερικό τον καθιστούν πιο ελκυστικό συνομιλητή για τους Ιρανούς από τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ, οι οποίοι επέβλεψαν τους δύο προηγούμενους γύρους αποτυχημένων συνομιλιών.

Εν μέρει για έναν από αυτούς τους λόγους, ο Γουίτκοφ συνέστησε τον Βανς ως επικεφαλής διαπραγματευτή.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης δήλωσε: «Εάν οι Ιρανοί δεν μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία με τον Βανς, δεν θα επιτύχουν συμφωνία. Αυτό είναι το καλύτερο που μπορούν να επιτύχουν».

Ο Βανς είναι έτοιμος να «πάρει τη θέση του στη σκηνή» – αλλά μόνο εάν και όταν ξεκινήσουν οι άμεσες διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Την Πέμπτη (26/3), ο Τραμπ παρέτεινε την προθεσμία για τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, ενώ οι μεσολαβητές συνεχίζουν τις προσπάθειές τους για την οργάνωση άμεσων συνομιλιών.

Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στους μεσολαβητές ότι εξακολουθούσαν να περιμένουν το πράσινο φως από την «ανώτατη ηγεσία». Εάν μια τέτοια σύνοδος κορυφής πραγματοποιηθεί, ο Βανς θα μπορούσε να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων απέναντι από τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.

H κυβέρνηση εξετάζει επίσης μια σημαντική στρατιωτική κλιμάκωση εάν αποτύχει η διπλωματία.

Κατά την περίοδο που προηγήθηκε του πολέμου, ο Βανς ήταν μια από τις πιο δύσπιστες εσωτερικές φωνές, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με τη διάρκεια, τον σκοπό και τον αντίκτυπό του στα αμερικανικά αποθέματα πυρομαχικών, σύμφωνα με πηγές.

Αλλά μόλις ο Τραμπ αποφάσισε να πάει σε πόλεμο, ο Βανς ζήτησε τη χρήση συντριπτικής βίας για να επιτευχθεί η νίκη το συντομότερο δυνατό.

Οι σύμβουλοι του Βανς λένε ότι υποστηρίζει το Ισραήλ, αλλά ανησυχεί για πιθανές διαφοροποιήσεις μεταξύ των στόχων των ΗΠΑ και του Ισραήλ καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται.

Πηγή: ertnews.gr / iefimerida.gr