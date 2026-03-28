Παρουσίαση του βιβλίου «Ο Εσωτερικός Κόσμος του Ανθρώπου» στη Χλώρακα

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Χρύσανθου Όθωνος "Ο Εσωτερικός κόσμος του Ανθρώπου "στο Πολιτιστικό Κέντρο «Βρύση» στη Χλώρακα το απόγευμα της Παρασκευής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του προέδρου του Πολιτιστικού Πνευματικού Ομίλου Χλώρακας Ανδρέα Κυριακού, πρόκειται για μια εκδήλωση που ήταν αφιερωμένη στην πνευματική αναζήτηση και τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου.

Όπως αναφέρεται, η εκδήλωση στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία, προσελκύοντας το ενδιαφέρον πλήθους κόσμου που αγαπά τη λογοτεχνία και την πνευματική καλλιέργεια. Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Δρ Εύρος Αλεξάνδρου Πρόεδρος της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Λεμεσού , ο οποίος ανέλυσε με διεισδυτικότητα το περιεχόμενο και τα βαθύτερα μηνύματα του βιβλίου, εστιάζοντας στην αξία της αυτογνωσίας και της εσωτερικής αναζήτησης.

Την εκδήλωση διοργάνωσαν ο Πολιτιστικός Πνευματικός Όμιλος Χλώρακας (Π.Π.Ο.Χ.) και η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Πάφου. Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Πρόεδρος του Π.Π.Ο.Χ. κ.Ανδρέας Κυριακού , ο Πρόεδρος της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Πάφου Δρ Στέλιος Σοφόκλη καθώς και οι κ.Σταύρος Μαυρέσης ,Γρηγόρης Ευθυμίου και Ανδρέας Συμεού.

Αποσπάσματα από το βιβλίο διάβασαν η κα. Παναγιώτα Μιχαήλ και ο κ.Στέφανος Ζαβρός , προσφέροντας στο κοινό μια ζωντανή και ουσιαστική γνωριμία με το έργο.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε η Δρ .Μαρίνα Αθανασίου Τάκη.

Η εκδήλωση ανέδειξε τη σημασία της πνευματικής καλλιέργειας, της αυτογνωσίας και της εσωτερικής εξέλιξης του ανθρώπου, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις στους παρευρισκόμενους, καταλήγει ανακοίνωση.