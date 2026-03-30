Beau Soire Beautiful Evening στο Τεχνόπολις

Μετά από μια πολύ επιτυχημένη συναυλία τον περασμένο Οκτώβριο, η Aleksandra Smirnova (σοπράνο), η Μαρία Αβραάμ (πιάνο, φλάουτο) και ο Σταύρος Σάββα (ακορντεόν) επιστρέφουν στη ζεστή ατμόσφαιρα του Τεχνόπολις 20, παρουσιάζοντας ξανά μια συναυλία αφιερωμένη στη γαλλική μουσική και ποίηση, την Τετάρτη 1 Απριλίου, στις 7 μ.μ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση το πρόγραμμα της συναυλίας περιλαμβάνει μινιατούρες για πιάνο και φωνή των Fauré και Debussy.

Το κοινό θα έχει επίσης την ευκαιρία να ακούσει διασκευές ελληνικών τραγουδιών από τον Ravel, έργα στα οποία η ομορφιά της παράδοσης συναντά την κομψότητα της ιμπρεσιονιστικής αρμονίας. Από εκεί, η μουσική διαδρομή θα περάσει σε ελληνικές και κυπριακές μελωδίες με ήχους που αναδύονται μέσα από στοιχεία της λαϊκής παράδοσης.

Εισιτήρια: www.technopolis20.com

Σημειώνεται η Aleksandra Smirnova, Ρωσίδα σοπράνο με πλούσια και καθαρή φωνή και με μεγάλη αγάπη τόσο για την κλασική, όσο και για τη σύγχρονη μουσική.

Έλαβε τα πρώτα μουσικά της βήματα στο βιολί, το πιάνο και το τραγούδι. Ωστόσο, αργότερα επέλεξε να ακολουθήσει ανώτερη εκπαίδευση στον τομέα των γλωσσών, διατηρώντας παράλληλα την αγάπη της για τη μουσική.

Με το τέλος των σπουδών της, αποφάσισε να σπουδάσει όπερα και τώρα αξιοποιεί με επιτυχία και τις δύο ιδιότητες της για να ερμηνεύει άριες, ρομάντζες και τραγούδια σε διάφορες γλώσσες.

Η Μαρία Αβραάμ είναι φλαουτίστα και πιανίστα. Με τις δύο ιδιότητες, συμμετέχει ενεργά σε συναυλίες με σύνολα μουσικής δωματίου, χορωδίες καθώς και ως σολίστα. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της για τη σύγχρονη μουσική, την οδήγησε να εμφανιστεί σε φεστιβάλ αποκλειστικά σύγχρονης μουσικής όπως είναι το «Artos Contemporary Music Festival », το «7ο Φεστιβάλ Σύγχρονης μουσικής του Pharos Arts Foundation» και αλλού. Παρουσίασε επίσης, έργα σε πρώτη εκτέλεση σε συνεργασία με το «Κέντρο Κυπρίων Συνθετών».

Τώρα ζει και εργάζεται στη Πάφο όπου συνεχίζει να δίνει την αγάπη της για τη μουσική τόσο με το πιάνο, όσο και με το φλάουτο.

Ο Σταύρος Σάββα ξεκίνησε την ενασχόληση του με τη μουσική, με κύριο όργανο το πιάνο. Στην πορεία, οι αναζητήσεις του και η επιθυμία του να εμβαθύνει σε αρκετά είδη μουσικής, τον έφερε σε επαφή με επιπλέον όργανα όπως το ακορντεόν, η κιθάρα και άλλα έγχορδα όργανα. Πρωταρχικός του στόχος είναι η εξωτερίκευση της γνησιότητας και της ουσίας που διέπει ένα τραγούδι ή ορχηστρικό έργο και προσπαθεί με κατάλληλες ενορχηστρώσεις, αναλόγως του συνόλου ή της μπάντας που συμμετέχει, να το πετύχει. Οι επιρροές και τα ακούσματα του ως μουσικός, διακρίνονται σε ένα μεγάλο φάσμα που περιέχει την κλασική μουσική, την παραδοσιακή μουσική (με την ιδιομορφία της γεωγραφικής περιοχής) καθώς επίσης και σε ότι κατάφερε να αναδειχθεί από την πορεία της ροκ και ηλεκτρονικής μουσικής.

Επίσης, η διαμονή του για μεγάλο διάστημα στην Ελλάδα καθώς και στην Ιταλία, βοήθησε να επηρεαστεί άμεσα το ύφος και η πολυμορφία του ως μουσικός, γνωρίζοντας από κοντά τις παραδόσεις που διέπουν κάθε περιοχή. Στο παρόν διάστημα συνεργάζεται με αρκετούς μουσικούς και συμμετέχει στα πολιτιστικά δρώμενα, παίζοντας σε διάφορα σημεία της πόλης του και οργανώνοντας συναυλίες.