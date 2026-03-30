Ζωγράφου: Νεκρές γυναίκες εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα

Δύο σορούς γυναικών σε προχωρημένη σήψη εντόπισαν το πρωί της Δευτέρας (30/3) οι αστυνομικές αρχές σε δωμάτιο διαμερίσματος στου Ζωγράφου, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ.

Όπως έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής, έχει προσαχθεί και εξετάζεται ένας ένοικος, ενώ η πόρτα του δωματίου διαμερίσματος ήταν σφραγισμένη με δομικό υλικό.

Η δήλωση εξαφάνισης των δύο γυναικών, μητέρας και κόρης, είχε γίνει εδώ και αρκετό καιρό από συγγενικά τους πρόσωπα, ενώ οι αρχές έχουν προσαγάγει τον γιο ο οποίος ανακρίνεται.

Οι αρχές αναμένουν το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης, για να διαπιστωθεί η αιτία και ο χρόνος θανάτου των δύο γυναικών στου Ζωγράφου, όσο οι έρευνές τους βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

