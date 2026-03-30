Κόσμος Ασφαλιστική: Στα €3,2 εκατ. τα κέρδη 2025, εισήγηση για μέρισμα €1 εκατ.

Αύξηση των κερδών της ανακοίνωσε για το 2025 η ασφαλιστική εταιρεία Κόσμος, ενώ το ΔΣ αποφάσισε να προτείνει στην ετήσια γενική συνέλευση την παραχώρηση μερίσματος ύψους €1 εκατ.

Όπως ανακοινώθηκε στο ΧΑΚ, το κέρδος για το έτος ανήλθε σε €3.207.597 έναντι κέρδους ύψους €2.683.414 το 2024. Η βελτίωση των αποτελεσμάτων οφείλεται κυρίως στα θετικά αποτελέσματα από ασφαλιστικές εργασίες της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2025, τη ρευστότητα της Εταιρείας, τις κεφαλαιακές της ανάγκες, τον Δείκτη Φερεγγυότητας, καθώς και τις πρόνοιες της Πολιτικής Μερισμάτων της, αποφάσισε να προτείνει προς έγκριση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση την καταβολή μερίσματος ύψους €0,0177 ανά μετοχή συνολικού ποσού €1.000.000.

Αποτελέσματα

Τα έσοδα ασφάλισης για το έτος 2025 ανήλθαν σε €22,61 εκατ. σε σύγκριση με €21,21εκ. το έτος 2024, καταγράφοντας αύξηση της τάξης των €1,4 εκατ. ή 6,61%. Η αύξηση στα έσοδα ασφάλισης ήταν αποτέλεσμα της αύξησης σε όλους τους κλάδους τους οποίους δραστηριοποιείται η εταιρεία.

Τα έσοδα από επενδύσεις κατά το έτος 2025 ανήλθαν σε €417 χιλ. σε σύγκριση με €248 χιλ. το έτος 2024. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου μέσω της τοποθέτησης νέων κεφαλαίων, καθώς και στην αναδιάρθρωση της σύνθεσης του επενδυτικού χαρτοφυλακίου κατά τη διάρκεια του έτους.

Τα λειτουργικά και άλλα έξοδα ανήλθαν σε €3,9 εκτ. έναντι €3,7 εκατ. το 2024 καταγράφοντας αύξηση ύψους €186 χιλ. ή 5,02%. Η αύξηση στα λειτουργικά έξοδα σχετίζεται κυρίως στην αύξηση στο κόστος μισθοδοσίας, στις επαγγελματικές αμοιβές αλλά και στα έξοδα διαφημίσεων και προώθησης.