Η Αριστεία στον Τουρισμό: Το Cap St Georges Hotel & Resort τιμήθηκε με το British Airways Holidays Customer Excellence Award 2025

Το Cap St Georges Hotel & Resort τιμήθηκε με το British Airways Holidays Customer Excellence Award για το 2025, αναγνωρίζοντας την εξαιρετική ποιότητα υπηρεσιών, τις εγκαταστάσεις και την εμπειρία των επισκεπτών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η διεθνής αυτή διάκριση κατατάσσει το Cap St Georges ανάμεσα στα κορυφαία ξενοδοχεία παγκοσμίως, βάσει επαληθευμένων αξιολογήσεων πελατών που συλλέχθηκαν από τη British Airways Holidays, σε συνεργασία με τη Feefo, τη μεγαλύτερη διεθνή πλατφόρμα επαληθευμένων αξιολογήσεων.

Οι επισκέπτες αξιολόγησαν τη διαμονή τους σε βασικούς παράγοντες όπως η τοποθεσία, η εξυπηρέτηση, η καθαριότητα και η ποιότητα ύπνου, ενώ παρείχαν συνολική βαθμολογία από το ένα έως το πέντε.

Το Cap St Georges πέτυχε εντυπωσιακή συνολική βαθμολογία 4,8/5. Όπως αναφέρεται το 2025 σηματοδότησε όχι μόνο την 70ή επέτειο της British Airways Holidays, αλλά και τη 10η χρονιά των Βραβείων Customer Excellence, κατά την οποία η British Airways Holidays ανέλυσε 104.444 ανεξάρτητες αξιολογήσεις και απένειμε βραβεία σε 949 ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο. Τα βραβεία αυτά, προστίθεται στην ανακοίνωση, τιμούν ξενοδοχεία που προσφέρουν σταθερά εξαιρετικές εμπειρίες διακοπών, με τον πελάτη στο επίκεντρο κάθε τους δράσης.

Ο Mark Hall, Επικεφαλής Ανάπτυξης Προϊόντων και Στρατηγικών Αγορών της British Airways Holidays, συνεχάρη το Cap St Georges Hotel & Resort γι’ αυτή την εξαιρετική διάκριση. Η συνεχής παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, αντικατοπτρίζει, όπως είπε, την αφοσίωση και τη φροντίδα που δείχνει η ομάδα σας σε κάθε διαμονή και σε κάθε πελάτη.

Στη British Airways Holidays εκτιμούμε συνέχισε, "συνεργάτες που μοιράζονται τη δέσμευσή μας να θέτουμε την εμπειρία του πελάτη στο επίκεντρο όλων όσων κάνουμε, κάτι που αντανακλάται στα Βραβεία Customer Excellence. Αυτό το εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο το Cap St Georges Hotel & Resort.

Είμαστε υπερήφανοι για τη συνεργασία μας και γιορτάζουμε μαζί αυτή την επιτυχία." Aυτή η τιμητική βράβευση επιβεβαιώνει τη δέσμευση του Cap St Georges Hotel & Resort και του Ομίλου Korantina Homes στη συνεχή εξέλιξη, ενισχύοντας παράλληλα τη φήμη της Κύπρου ως κορυφαίου προορισμού για τουρισμό και κατοικία, προστίθεται .

Σχετικά με το Cap St Georges Hotel & Resort Το Cap St Georges Hotel & Resort, στην περιοχή Ακρωτηρίου Αγ. Γεωργίου, στην Πέγεια της Πάφου στην Κύπρο, είναι ένα πολυβραβευμένο πολυτελές πεντάστερο θέρετρο, που προσφέρει υψηλής ποιότητας διαμονή, κορυφαίου επιπέδου εγκαταστάσεις και μια μοναδική εμπειρία για τους επισκέπτες του. Με αφοσίωση στην αριστεία των υπηρεσιών φιλοξενίας, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα, το θέρετρο .