Υπογραφή συμφωνίας για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στο Δημοτικό Στάδιο Πέγειας

Υπογράφηκε συμφωνία μεταξύ του Δήμου Ακάμα και της εταιρείας Trikkis Energy Ltd για την προμήθεια, εγκατάσταση και καλή λειτουργία φωτοβολταϊκών συστημάτων συνολικής δυναμικότητας 188 KWp.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δ. Ακάμα , τα συστήματα θα λειτουργούν με τις μεθόδους Net Billing, Net Metering και Virtual Net Billing, ενώ στο έργο περιλαμβάνεται η κατασκευή δωματίου Inverter καθώς και η κατασκευή μεταλλικών στεγάστρων πάνω στα οποία θα τοποθετηθούν φωτοβολταϊκά συστήματα στους χώρους στάθμευσης του Δημοτικού Σταδίου στο Δημοτικό Διαμέρισμα Πέγειας.

Το έργο PROLIGHTmed υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Interreg Euro-MED και συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg Euro-MED και κατά 20% από εθνικούς πόρους.

Το ποσό του συμβολαίου ανέρχεται στις €374.832,00 πλέον Φ.Π.Α., ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις €456.350.

Σκοπός του έργου είναι η μείωση του κόστους ενέργειας και συγκεκριμένα η μείωση των ετήσιων δαπανών για τον δημόσιο φωτισμό, καθώς και η αξιοποίηση του χώρου στάθμευσης, ο οποίος μετατρέπεται σε παραγωγικό χώρο που θα προσφέρει σκίαση οχημάτων και προστασία από τον ήλιο και τα καιρικά φαινόμενα, χωρίς τη χρήση νέας γης για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Παράλληλα, τα περιβαλλοντικά οφέλη είναι ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς θα υπάρξει μείωση των εκπομπών CO2, συμβολή του Δήμου στην ενεργειακή μετάβαση και βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής, καταλήγει η ανακοίνωση.