Η Κύπρος πυλώνας ασφάλειας στην περιοχή είπε η ΠτΒ στη νέα Ύπατη Αρμοστή Αυστραλίας

Τις εξελίξεις στην περιοχή, τις διμερείς σχέσεις, τις σχέσεις ΕΕ-Αυστραλίας και τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας συζήτησε την Τρίτη η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου με τη νέα Ύπατη Αρμοστή της Αυστραλίας Emily Pugin, με την κ. Δημητρίου να επισημαίνει ότι η Κύπρος αποτελεί πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή.

Ανακοίνωση της Βουλής αναφέρει ότι επαναβεβαιώθηκαν εκατέρωθεν οι στενοί διμερείς δεσμοί και έγινε ιδιαίτερη μνεία στην έντονη δράση της κυπριακής διασποράς στην Αυστραλία, ως συνδετικού κρίκου ανάμεσα στις δύο χώρες.

Υπογραμμίστηκε ότι οι ανθρώπινες ανταλλαγές και οι στενοί δεσμοί μεταξύ των δύο λαών έχουν διαμορφώσει τα θεμέλια μιας ισχυρής διμερούς σχέσης, η οποία στηρίζεται σε κοινές αρχές και αξίες, καθώς και στον αμοιβαίο σεβασμό προς τη διεθνή έννομη τάξη και την πολυμέρεια.

Η Πρόεδρος της Βουλής και η Αυστραλή Ύπατη Αρμοστής αναφέρθηκαν στη σημασία της ολοκλήρωσης επί Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ των διαπραγματεύσεων και της υπογραφής της Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου, καθώς και της Συνεργασίας Ασφάλειας και Άμυνας ΕΕ- Αυστραλίας.

Σημείωσαν ότι η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια ουσιαστική εμβάθυνση των σχέσεων ΕΕ–Αυστραλίας, που αντανακλά, τόσο την ενισχυμένη οικονομική ολοκλήρωση όσο και τη διαμόρφωση μιας αναδυόμενης στρατηγικής εταιρικής σχέσης στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού.

Αναφερόμενη στην κλιμακούμενη σύρραξη στη Μέση Ανατολή, η Πρόεδρος της Βουλής υπογράμμισε ότι η Κύπρος αποτελεί πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή και επιτελεί ουσιαστικό έργο, τόσο όσον αφορά στη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας όσο και στην απομάκρυνση ξένων υπηκόων από τις εμπόλεμες ζώνες.

Η Ύπατη Αρμοστής της Αυστραλίας σημείωσε ότι η χώρα της αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο της Κύπρου ως γέφυρας μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής.

Στη συνάντηση έγινε ανταλλαγή απόψεων για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες δημοκρατίες, με ιδιαίτερη αναφορά στον διαδικτυακό εκφοβισμό, στη ρητορική μίσους και στη διάδοση ψευδών ειδήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η κ. Δημητρίου εξήρε την πρωτοποριακή σε διεθνές επίπεδο πρωτοβουλία της Αυστραλίας για την προστασία των ανηλίκων από φαινόμενα διαδικτυακής παρενόχλησης και εκφοβισμού μέσω νομοθετικής ρύθμισης και υπογράμμισε την ανάγκη υιοθέτησης ανάλογης ρύθμισης σε επίπεδο ΕΕ, κατά το παράδειγμα της Αυστραλίας.

Συζητήθηκαν επίσης θέματα, που αφορούν στη διάσταση του φύλου, με την κ. Δημητρίου να σημειώνει την ψήφιση από τη Βουλή νομοθεσίας, περιλαμβανομένης της αναγνώρισης της γυναικοκτονίας ως ιδιώνυμου εγκλήματος.

