Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου 2026 στην Πάφο

Με μεγάλη επιτυχία και θερμή συμμετοχή παιδιών και οικογενειών πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 2 Απριλίου 2026, στον Πολυχώρο «Αττικόν» στην Πάφο, η επίσημη εκδήλωση για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου 2026. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Παιδικού και Νεανικού Βιβλίου (ΚΣΠΝΒ) – Cyprus IBBY, σε συνεργασία με τον Δήμο Πάφου, σε μια ιδιαίτερα σημαντική χρονιά, καθώς η Κύπρος είχε την ευθύνη για το διεθνές μήνυμα και την αφίσα της ημέρας.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης άνοιξε με τον χαιρετισμό της Δρ Χριστίνας Χριστοδούλου, Προέδρου του ΚΣΠΝΒ, η οποία ανέδειξε τη βαθιά σημασία της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου. Στην ομιλία της τόνισε ότι τα βιβλία αποτελούν γέφυρες που ενώνουν πολιτισμούς και ανθρώπους, ενώ καλλιεργούν την κριτική σκέψη, τη φαντασία και την ενσυναίσθηση των παιδιών.

Όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε, κάθε ιστορία λειτουργεί ως ένας μικρός «σπόρος» που μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός πιο δημιουργικού και ανθρώπινου κόσμου.

Ακολούθησε ο χαιρετισμός του κ. Γιώργου Πίτρου, Προέδρου της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Πάφου, ο οποίος με έναν άμεσο, ζωντανό και προσιτό λόγο απευθύνθηκε κατευθείαν στα παιδιά. Μέσα από ερωτήσεις και παραδείγματα που ενεργοποίησαν τη φαντασία τους, κατάφερε να κερδίσει την προσοχή τους από την πρώτη στιγμή. Μετέφερε με απλότητα το μήνυμα ότι τα βιβλία έχουν τη δύναμη να ταξιδεύουν τον αναγνώστη παντού, χωρίς όρια, ενθαρρύνοντας τα παιδιά να ονειρεύονται, να διαβάζουν και να δημιουργούν τις δικές τους ιστορίες… «Γιατί στις ιστορίες όλα επιτρέπονται».

Το πρόγραμμα συνεχίστηκε με ένα ζωντανό αφηγηματικό ταξίδι στην ιστορία της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου από τον Χαράλαμπο Δημητρίου, ο οποίος παρουσίασε την πορεία και τη σημασία του θεσμού μέσα από έναν διαδραστικό διάλογο με τα παιδιά.

Με τη συμμετοχή τους, ερωτήσεις και ανταλλαγή ιδεών, η αφήγηση μετατράπηκε σε μια συλλογική εμπειρία μάθησης και φαντασίας, μέσα από την οποία η ιστορία της ημέρας «ζωντάνεψε» και συνδέθηκε ουσιαστικά με το σήμερα και τον ρόλο της Κύπρου το 2026. Ξεχωριστή στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η ανάγνωση του μηνύματος της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου από την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, κα Έλενα Περικλέους (μέσω βίντεο), συγγραφέα του φετινού μηνύματος, το οποίο ενέπνευσε το σύνολο των δράσεων της βραδιάς.

Ακολούθησαν δημιουργικά εργαστήρια για παιδιά, προσαρμοσμένα ανά ηλικιακή ομάδα, όπου οι μικροί συμμετέχοντες μετατράπηκαν σε «νεαρούς κηπουρούς ιστοριών».

Μέσα από τη φαντασία και τη συνεργασία, δημιούργησαν ένα «δέντρο λέξεων», έναν καμβά ζωγραφικής και ποιήματα με την τεχνική συσκότισης, αποτυπώνοντας με τον δικό τους τρόπο το μήνυμα της ημέρας.

Όλα τα παιδιά έφυγαν με τη δική τους γλαστρούλα, όπου «φύτεψαν» το δικό τους μήνυμα με την προτροπή να το φροντίζουν! Η εκδήλωση έκλεισε με την παρουσίαση του τραγουδιού «Ο Μικρός Κηπουρός», σε σύνθεση του Κύπριου μουσικοσυνθέτη Γιώργου Χατζηπιερή, από την παιδική χορωδία του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Κονιών – Αγίου Ιακώβου, υπό την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού Μαριλένας Σωκράτους.

Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού και ανέδειξε με τον πιο δημιουργικό τρόπο το φετινό μήνυμα: «Φυτέψτε ιστορίες και ο κόσμος θα ανθίσει».

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού και Νεανικού Βιβλίου και ο Δήμος Πάφου ευχαριστεί θερμά όλους τους συντελεστές, συνεργάτες και συμμετέχοντες που συνέβαλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης, καθώς και τα παιδιά που με τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους έδωσαν ζωή στο μήνυμα της ημέρας.