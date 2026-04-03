Υπουργός Δικαιοσύνης για καταγγελίες Δρουσιώτη: Ανοικτό το ενδεχόμενο για ξένους εμπειρογνώμονες

Αν υπάρξει ανάγκη, θα ζητηθεί η συνδρομή ξένου εμπειρογνώμονα με τεχνοκρατική ειδικότητα σε σχέση με την υπόθεση που αφορά τις καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη, δήλωσε την Παρασκευή ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Ταξης, Κώστας Φυτιρής, τονίζοντας, παράλληλα, ότι «δεν πρέπει να υποκαταστήσουμε τους θεσμούς», αλλά «να τους στηρίξουμε και να τους βελτιώσουμε».

Απαντώντας σε ερωτήσεις, ο κ. Φυτιρής είπε πως η Αστυνομία συλλέγει στοιχεία σε σχέση με τις καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη για να καταλήξει σε μία αρχική εκτίμηση, την οποία θα παραδώσει στον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας, ο οποίος με τη σειρά του θα την παρουσιάσει στο Υπουργικό Συμβούλιο για να αποφασίσει τις επόμενες ενέργειες.

Ταυτόχρονα, ο κ. Φυτιρής ανέφερε, σε σχέση με τις καταγγελίες Δρουσιώτη για βιασμό ανήλικης από συγκεκριμένο πρόσωπο, ότι αυτές οι καταγγελίες εξετάζονται αυτεπάγγελτα από την Αστυνομία.

Είπε, ακόμη, ότι άλλη ομάδα συλλέγει στοιχεία για τις καταγγελίες Μιχαλάκη Χριστοδούλου και Δημήτρη Παπαδάκη κατά Μακάριου Δρουσιώτη και στη συνέχεια η Αστυνομία θα κάνει μία «συνολική εκτίμηση».

Εξάλλου, ανέφερε ότι θα διαταχθεί έρευνα και για τα δύο περιστατικά που αφορούν επίθεση σε δημόσιο κατήγορο εντός Δικαστηρίου από καταδικασθέντα με παρουσία μελών της ΜΑΑΔ, αλλά και για τον εμπρησμό σε κρατητήρια στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού, ενώ σημείωσε πως ήδη γίνεται αυτεπάγγελτη έρευνα για το συμβάν στη Λεμεσό.

Συγκεκριμένα, κληθείς, ύστερα από συνάντηση με την ηγεσία της ΟΕΒ, να πει πώς θα προχωρήσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης με το θέμα των καταγγελιών του Μακάριου Δρουσιώτη, ο οποίος σήμερα έδωσε κατάθεση στην Αστυνομία, ο κ. Φυτιρής είπε ότι «όποιος έχει να καταγγείλει κάτι και να πάρει στην Αστυνομία οποιαδήποτε στοιχεία, μπορεί να τα πάρει».

«Η Αστυνομία αυτό που κάνει τώρα είναι να συλλέξει τα στοιχεία, να καταλήξει σε μία αρχική εκτίμηση, την οποία θα φέρει σε μένα και εγώ με τη σειρά μου θα την πάρω στο Υπουργικό Συμβούλιο για να τα εξετάσει και να αποφασίσει ποιες θα είναι οι επόμενες ενέργειες», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν θα υπάρξει συνδρομή από ξένους εμπειρογνώμονες, ο Υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι δεν μπορεί να δεσμευτεί σε αυτό, «αλλά είναι όλα ανοιχτά, αν υπάρχει ανάγκη».

Ανέφερε ότι αυτό μπορεί να γίνει, όταν για παράδειγμα «για να επιβεβαιωθούν τα στοιχεία αν είναι πραγματικά ή όχι και χρειάζεται η Αστυνομία εμπειρογνώμονα με ειδικότητα τεχνοκρατική», προσθέτοντας ότι οι θεσμικές διαδικασίες θα ακολουθηθούν με τον τρόπο που ανέφερε.

Σε παρατήρηση ότι οι κύριοι Μιχαλάκης Χριστοδούλου και Δημήτρης Παπαδάκης πήγαν σήμερα σε αστυνομικό τμήμα, όπου κατέθεσαν και αυτοί καταγγέλλοντας τον κ. Δρουσιώτη για επιτηδευμένη υπόθεση και ερωτηθείς κατά πόσον αυτή η υπόθεση θα τύχει διαφορετικής αντιμετώπισης ή και αυτό το πόρισμα της Αστυνομίας θα καταλήξει στο Υπουργικό, ο κ. Φυτιρής είπε ότι αυτά «θα τα δούμε στην πορεία», προσθέτοντας ότι «προς το παρόν αυτό που κάνει η Αστυνομία είναι να συλλέγει τα στοιχεία».

«Είναι διαφορετικές οι ομάδες που ασχολούνται. Δεν μπορεί να είναι η ίδια ομάδα που θα συλλέξει όλα τα στοιχεία», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι η Αστυνομία θα κάνει μία «συνολική εκτίμηση και θα τα προσκομίσει στον ίδιο, ο οποίος θα τα καταθέσει στο Υπουργικό Συμβούλιο.

«Εάν υπάρχουν είτε ποινικά αδικήματα είτε οποιεσδήποτε άλλες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν, θα αποφασίσει το Υπουργικό Συμβούλιο», πρόσθεσε.

Σε παρατήρηση ότι στις καταγγελίες του ο κ. Δρουσιώτης κάνει λόγο για βιασμό ανήλικης από συγκεκριμένο πρόσωπο και ερωτηθείς αν η Αστυνομία μπορεί να διερευνήσει την συγκεκριμένη υπόθεση αυτεπάγγελτα, έστω και αν η κυρία «Σάντη», όπως ονομάζεται στις καταγγελίες, δεν θελήσει να προβεί σε κατάθεση, ο κ. Φυτιρής είπε ότι αυτός είναι ισχυρισμός ο οποίος εξετάζεται αυτεπάγγελτα από την Αστυνομία.

Ανέφερε ότι «η Αστυνομία κάνει τη δουλειά της, θα φέρει την εκτίμηση αν πράγματι υπάρχουν στοιχεία για τέτοιο συμβάν» και θα ακολουθηθούν οι νενομισμένες διαδικασίες.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης ζήτησε «να μην προκαταβάλλουμε τις έρευνες» και πρόσθεσε πως «η Αστυνομία κάνει τη δουλειά της, θα φέρει την εκτίμηση» και «αν πρέπει να ακολουθήσει ποινική διαδικασία, θα το πράξει την ώρα που πρέπει».

«Προς το παρόν εξετάζονται, συλλέγονται στοιχεία για να προβεί η Αστυνομία σε μια αρχική εκτίμηση», πρόσθεσε.

Σε παρατήρηση ότι το όνομα του Γενικού Εισαγγελέα αναφέρεται στις καταγγελίες και ερωτηθείς αν υπάρχει κάποια άλλη διαδικασία η οποία να προβλέπει εξαίρεση πιθανόν του Γενικού Εισαγγελέα σε σχέση με την άσκηση ποινικής δίωξης, ο κ. Φυτιρής είπε ότι δεν μπορεί να πει κάτι τώρα γιατί θα πρέπει πρώτα να εξεταστεί το θέμα στο Υπουργικό Συμβούλιο, «αφού εξεταστούν όλα τα δεδομένα».

«Ακολουθούμε προς το παρόν τις θεσμικές διαδικασίες. Θα φέρουν την αρχική εκτίμηση σε μένα, θα την πάω στο Υπουργικό Συμβούλιο», το οποίο θα αποφασίσει τις μελλοντικές ενέργειες, σημείωσε.

Κληθείς να πει αν τον ανησυχεί ότι το τελευταίο διάστημα έχουμε γεγονότα τα οποία προκαλούν και την κοινή γνώμη, αλλά και δημιουργούν ίσως και αίσθημα ανασφάλειας για το τι ακριβώς συμβαίνει στον τόπο μας, ο κ. Φυτιρής είπε ότι «ό,τι και να συμβεί αυτό που πρέπει να κάνουμε, (είναι) να στηρίξουμε, να ακολουθήσουμε τις θεσμικές διαδικασίες, να στηρίξουμε και να βελτιώσουμε τις διαδικασίες».

«Άκουσα και το πρωί κάποιους να λένε ότι πρέπει να πάμε σε εμπειρογνώμονες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «δεν πρέπει να υποκαταστήσουμε τους θεσμούς», αλλά «να τους στηρίξουμε και να τους βελτιώσουμε όπου έχουν κενά και όπου έχουν προβλήματα».

Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας, συνέχισε, «και αυτός είναι ο στόχος και της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Δικαιοσύνης, να στηρίξουμε και να διορθώσουμε».

Γέμισαν φυλακές και κρατητήρια – Μέτρα προστασίας δημόσιων κατήγορων

Σε παρατήρηση ότι σήμερα το πρωί εκπρόσωπος της κατηγορούσας αρχής δέχθηκε επίθεση εντός Δικαστηρίου από καταδικασθέντα στην παρουσία μελών της ΜΜΑΔ, ενώ χθες το απόγευμα σημειώθηκε εμπρησμός σε κρατητήρια στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού και κληθείς να σχολιάσει τα συμβάντα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι «είναι δυσάρεστα συμβάντα που θα διερευνηθούν».

Αναφορικά με την πυρκαγιά στα κρατητήρια, ο κ. Φυτιρής είπε ότι «είναι καταστάσεις που τις βλέπουμε και προσπαθούμε να τις διορθώσουμε», προσθέτοντας ότι υπάρχει υπερπληθυσμός και στις φυλακές, αλλά και στα κρατητήρια».

«Έχουν γεμίσει οι φυλακές, έχουν γεμίσει τα κρατητήρια και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις», πρόσθεσε.

Σε σχέση με την επίθεση σε δημόσιο κατήγορο, ο κ. Φυτιρής τη χαρακτήρισε ως «πολύ σοβαρό συμβάν» και εξέφρασε τη λύπη του.

Ανέφερε ότι «είναι αυτά που πρέπει να διορθώσουμε» και «να δούμε τί μέτρα ασφαλείας πρέπει να πάρουμε από δω και πέρα, ώστε να προστατεύονται όσοι υπηρετούν τη δικαιοσύνη».

Ο κ. Φυτιρής είπε ότι θα διαταχθεί έρευνα και για τα δύο περιστατικά και πρόσθεσε πως ήδη γίνεται αυτεπάγγελτη έρευνα για το συμβάν στη Λεμεσό.

«Δεν ζούμε σε έναν ιδανικό κόσμο, αλλά ζούμε σε ένα κράτος που έχει θεσμούς και πρέπει να στηρίξουμε τους θεσμούς και να διορθώσουμε όσα είναι κακώς κείμενα», υπογράμμισε.

Αυτός είναι ο στόχος και η απόφαση αλλά και η αποφασιστικότητα που έχουμε, κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ