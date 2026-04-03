𝝤 𝝙. Πάφου στήριξε και φέτος την παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για τον αυτισμό

Για 16η συνεχή χρονιά, ο Δήμος Πάφου στηρίζει τον Σύνδεσμο για Άτομα με Αυτισμό Cyprus Autism Association και την εκδήλωση «Light It Up Blue» φωτίζοντας το Δημοτικό Μέγαρο με μπλε χρώμα το οποίο αποτελεί παγκόσμιο σύμβολο του αυτισμού.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δ. Πάφου η 2 Απριλίου είναι μια ιδιαίτερη ημέρα και μια πολύτιμη ευκαιρία για όλους μας να αναγνωρίσουμε και να εκτιμήσουμε τους συνανθρώπους μας οι οποίοι διαθέτουν μοναδικά ταλέντα και δεξιότητες.

Όπως αναφέρει ο Δ. Πάφου στην ανακοίνωση του την ημέρα αυτή κτίρια σε όλο τον κόσμο φωτίζονται με μπλε φως ενώ σε πολλές πόλεις οργανώνονται πορείες και εκδηλώσεις με σκοπό την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση για τον αυτισμό.

Η εκδήλωση «Light It Up Blue» αποτελεί μια σημαντική δράση για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις ανάγκες των ατόμων με αυτισμό και την αναγκαιότητα για μια πιο συμπεριληπτική κοινωνία, καταλήγει η ανακοίνωση.