Συνάντηση Δ.Σ. Ιεροκηπίας με Υπουργό Υγείας με θέμα τη βέλτιστη αξιοποίηση του ιατρικού κέντρου

Με πρωτοβουλία του Δήμου Ιεροκηπίας, πραγματοποιήθηκε χθες, 6 Απριλίου, στο Δημοτικό Μέγαρο, συνάντηση του Δημοτικού Συμβουλίου με τον Υπουργό Υγείας κ. Νεόφυτο Χαραλαμπίδη.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση αποκλειστικό θέμα της σύσκεψης ήταν η βέλτιστη αξιοποίηση του Ιατρικού Κέντρου Χριστόφορος Χατζηλαμπρής στην Κολώνη προς όφελος των κατοίκων του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής.

Η συζήτηση διεξήχθη σε θετικό και παραγωγικό κλίμα, με έμφαση σε συγκεκριμένες προοπτικές ενίσχυσης του Κέντρου Υγείας, όπως η εγκατάσταση εξοπλισμού υπερηχογραφήματος (ultrasound) και η στελέχωση με Ακτινολόγο, η περαιτέρω ενίσχυση με εξειδικευμένους ιατρούς, καθώς και η ανάγκη προβολής και ανάδειξης των υπηρεσιών του Κέντρου μέσω στοχευμένων ενεργειών επικοινωνίας.