Αστυνομία: Διασταυρώνει τα στοιχεία και ενημερώνει τον Υπουργό Δικαιοσύνης για τις καταγγελίες του Δρουσιώτη

Με την κατάθεση του γραπτού κειμένου από τον Μακάριο Δρουσιώτη και των στοιχείων που επικαλείται, ανοίγει ο δρόμος για την Αστυνομία για να διασταυρώσει όλες τις πληροφορίες που θα έχει ενώπιον της.

Χθες ο Νίκος Κληρίδης παρέδωσε στην Αστυνομία το usb με τα στοιχεία που ισχυρίζεται ότι σχετίζονται με την υπόθεση ενώ σήμερα μετά το μεσημέρι θα προσέλθει στην Αστυνομία και ο Μακάριος Δρουσιώτης.

Η Αστυνομία έχοντας ήδη μιλήσει στην «Σάντη», το πρόσωπο κλειδί στην υπόθεση, η οποία προέβαλε τους δικούς της ισχυρισμούς για τα μηνύματα και τα όσα αναφέρονται στην ανάρτηση του Μακάριου Δρουσιώτη, θα έχει μια σαφώς πιο ξεκάθαρη εικόνα για τα επόμενα βήματα στη διερεύνηση της υπόθεσης.

Ουσιαστικά, σήμερα στην ανακριτική ομάδα στο Αρχηγείο Αστυνομίας θα βρίσκονται τα στοιχεία που παρέδωσαν οι Νίκος Κληρίδης και Μακάριος Δρουσιώτης καθώς και τα όσα ανέφερε η «Σάντη».

Πρώτιστο μέλημα είναι να διασαφηνιστεί κατά πόσο τα μηνύματα που δημοσίευσε ο Μακάριος Δρουσιώτης, και άλλα μηνύματα που δημοσιεύτηκαν σε Μέσα Ενημέρωσης είναι αυθεντικά ή όχι.

Στη βάση αυτών των δεδομένων, σήμερα αναμένεται ο Αρχηγός Αστυνομίας Θεμιστός Αρναούτης να ενημερώσει τον Υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Φυτιρή, ώστε να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για τον διορισμό ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή για διερεύνηση όλων των πτυχών της υπόθεσης.