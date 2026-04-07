Ο ρόλος της Κύπρου στο διαστημικό πρόγραμμα Artemis της ΝΑΣΑ - Στόχος μόνιμη βάση στο φεγγάρι και μετά ο πλανήτης Αρης

Η πρώτη επανδρωμένη αποστολή του διαστημικού προγράμματος Artemis της ΝΑΣΑ έγραψε ιστορία όταν οι τέσσερις αστροναύτες έφτασαν σε απόσταση 400.171 χιλιομέτρων από τη Γη - ξεπερνώντας τη μεγαλύτερη απόσταση που έχει διανύσει ποτέ ο άνθρωπος, ένα ρεκόρ που είχε καταγραφεί προηγουμένως από το Apollo 13 το 1970.

Το πλήρωμα του Artemis II έχει καλύψει πλέον περισσότερο από τα μισά της αποστολής του και έχει προγραμματιστεί να προσγειωθεί στα ανοικτά των ακτών του Σαν Ντιέγκο την Παρασκευή 10 Απριλίου.

Η επανδρωμένη αποστολή είναι η πρώτη έπειτα από δεκαετίες που φθάνει στη Σελήνη. Αν και οι αστροναύτες αυτή τη φορά απλά έκαναν τον γύρο του φεγγαριού και δεν προσεληνώθηκαν, τα σχέδια είναι ότι τα επόμενα χρόνια θα πραγματοποιηθεί η προσελήνωση και θα δημιουργηθούν μόνιμες επιστημονικές βάσεις στο φεγγάρι.

Τα τελευταία σχέδια της ΝΑΣΑ περιλαμβάνουν μια ακόμη αποστολή το 2027 για τη δοκιμή των δυνατοτήτων του συστήματος πιο κοντά στην επιφάνεια της Σελήνης πριν την αποστολή αστροναυτών στην επιφάνεια της Σελήνης για πρώτη φορά έπειτα από περισσότερα από 50 χρόνια και στοχεύει επίσης σε ετήσιες σεληνιακές αποστολές στη συνέχεια. Στόχος είναι να στείλει αστροναύτες για να εξερευνήσουν τον Νότιο Πόλο της Σελήνης για πρώτη φορά το 2028.

Διοικητής της τρέχουσας αποστολής Άρτεμις είναι ο Reid Wiseman, αστροναύτης της NASA, πιλότος ο Victor Glover, ο πρώτος έγχρωμος αστροναύτης που θα φτάσει σε βαθιά διαστημική πτήση, η πρώτη γυναίκα που θα ταξιδέψει γύρω από το φεγγάρι η Christina Koch, ειδικό στέλεχος της αποστολής και διακεκριμένη μηχανικός και ο Καναδός Jeremy Hansen από τη Διαστημική Υπηρεσία της χώρας του.

Γιατί ονομάζεται Artemis

Το πρόγραμμα φέρει το όνομα της θεάς του κυνηγιού, της Άρτεμης, τιμώντας έτσι την ελληνική μυθολογία, όπως συνηθίζει να πράττει εδώ και δεκαετίες η ΝΑΣΑ.

"Η Αρτεμις, δίδυμη αδελφή του Απόλλωνα και θεά του Φεγγαριού. Αυτό θα είναι το όνομα της αποστολής για επιστροφή αστροναυτών της ΝΑΣΑ", είχε γράψει η Υπηρεσία όταν πρωτοανακοινώθηκε πριν μερικά χρόνια το όνομα του προγράμματος.

Πενήντα χρόνια μετά το πρόγραμμα Απόλλωνας, το πρόγραμμα Άρτεμις θα μεταφέρει τους επόμενους αστροναύτες στη Σελήνη και την πρώτη γυναίκα που θα πατήσει το πόδι της στον δορυφόρο της Γης, είχε αναφέρει ο τότε Διευθυντής της ΝΑΣΑ.

Σημειώνεται ότι μόνο 12 άνθρωποι πάτησαν ως τώρα το πόδι τους στη Σελήνη, όλοι άντρες και όλοι Αμερικανοί.

Μόνιμη βάση στο φεγγάρι ο στόχος και μετά ο πλανήτης Αρης

Ο στόχος του προγράμματος Άρτεμις είναι να επιστρέψει η ανθρωπότητα στο φεγγάρι και να παραμείνει εκεί μόνιμα για έρευνες και ρομποτική εξερεύνηση των πόλων της Σελήνης.

Οι αστροναύτες στο φεγγάρι θα εργάζονται και θα διαμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στη μόνιμη βάση που θα ιδρυθεί και με τη βοήθεια διαστημοσυσκευών και τρισδιάστατων εκτυπωτών.

Πολύ μεγάλης σημασίας για τη ΝΑΣΑ είναι η εκμετάλλευση του φυσικού πλούτου του φεγγαριού. Ο λόγος είναι ότι ο φυσικός πλούτος θα επιτρέψει στη ΝΑΣΑ να κάνει το κατ'εξοχήν τεράστιο βήμα της ανθρωπότητας, που είναι η αποστολή των πρώτων ανθρώπων στον πλανήτη Αρη.

Πριν μερικά χρόνια, ο τότε Επιστημονικός Διευθυντής της ΝΑΣΑ Δρ. Τζέιμς Γκριν είχε δηλώσει στο ΚΥΠΕ ότι τη δεκαετία του 2020 οι άνθρωποι θα επιστρέψουν στη Σελήνη, ενώ στα τέλη της δεκαετίας του 2030 θα στείλουν τους πρώτους ανθρώπους στον κόκκινο πλανήτη.

Στη Σελήνη, τόνισε, θα αναπτύξουμε τεχνικές και δυνατότητες όπως και τις απαραίτητες γνώσεις που θα μας επιτρέπουν να ζούμε και να εργαζόμαστε στην επιφάνεια ενός ουράνιου σώματος, και τότε «θα χρησιμοποιήσουμε αυτή τη γνώση και θα πάμε στον Άρη στα τέλη της δεκαετίας του 2030 και στη δεκαετία του 2040».

Ο άνθρωπος, είπε, είναι το πρώτο είδος στον πλανήτη Γη που έχει τη δυνατότητα να φύγει, όχι φυσικά να αφήσει πίσω του τη Γη, αλλά να αποικίσει άλλα ουράνια σώματα στο ηλιακό μας σύστημα.

«Είναι πραγματικά στα γονίδιά μας» είπε, αναφερόμενος και στον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος εξερεύνησε τη Γη με ωκεανόπλοια, αποίκισε την Αμερική κτλ.

Ο ρόλος της Κύπρου

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Εξερεύνησης Διαστήματος (CSEO), Γιώργος Δανός, αναφέρθηκε στον ρόλο της Κύπρου στην ιστορική αποστολή Άρτεμις λέγοντας ότι έχουν εξευρεθεί πιθανές λύσεις σε προβλήματα που παρουσιάζονται με την υγεία των αστροναυτών μέσω υποψήφιων ειδικών φαρμακευτικών αγωγών, ως αποτέλεσμα ερευνών με τον συνεργαζόμενο φορέα του Διεθνούς Κέντρου Ερευνας και Καινοτομίας που είναι το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου.

Υπογράμμισε ότι στις βάσεις που θα δημιουργηθούν στο φεγγάρι η υγεία των αστροναυτών πρέπει να προστατεύεται από την ακτινοβολία του ηλίου, τη μικροβαρύτητα και από άλλα προβλήματα που μπορεί να επηρεάσουν την υγεία τους. Ανέφερε ότι ο CSEO ήδη υπέγραψε πολλαπλές συμφωνίες, όπως με την αμερικανική εταιρεία Lockheed Martin και τη ΝΑΣΑ και αυτή τη στιγμή, σε συνεργασία μαζί τους, μελετούν την υγεία των αστροναυτών.

"Ως Διεθνές Κέντρο Ερευνας και Καινοτομίας του Διαστήματος, Κέντρο Αριστείας του Διεθνούς Οργανισμού Διαστήματος COSPAR παράγουμε ένα σημαντικότατο έργο σε συνεργασία με τη ΝΑΣΑ που έχει βρει συγκεριμένα προβλήματα που παρουσιάζονται στους αστροναύτες και έχουμε δώσει ήδη προτεινόμενες λύσεις με ειδικές υποψήφιες φαρμακευτικές αγωγές και αυτή η έρευνα και η ανακάλυψη έχουν γίνει από τον συνεργαζόμενο φορέα του Διεθνούς Κέντρου Ερευνας και Καινοτομίας που είναι το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου", επεσήμανε.

Σημείωσε ότι τα φάρμακα αυτά είναι χρήσιμα τόσο για τους αστροναύτες, αλλά και για εμάς στη Γη, για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση άλλων ασθενειων.

"Επομένως, η έρευνα που γίνεται από τον Οργανισμό, από το Διεθνές Κέντρο Ερευνας και Καινοτομίας, όλους τους συνεργάτες του, έχει εξαγάγει λαμπρά αποτελέσματα που κάνουν περήφανη τη χώρα μας και σε αυτή την επιστροφή της ανθρωπότητας στο φεγγάρι έχουμε και εμείς ένα σημαντικό ρόλο", επεσήμανε.

Εξέφρασε την ευχή ότι η δουλειά που επιτελείται στην Κύπρο, σε συνεργασία με τη ΝΑΣΑ, θα έχει αποτελέσματα που θα βοηθήσουν τόσο την αποστολή, το πρόγραμμα Αρτεμις αλλά και την Κύπρο.

Υπενθύμισε ότι τον Οκτώβρη του 2024 η Κύπρος προσυπόγραψε, με τον Υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, τις Συμφωνίες Αρτέμις στις οποίες ο κ. Δανός είναι εκπρόσωπος.

Σημείωσε ότι ο τομέας του διαστήματος θα έχει έσοδα ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων προς το τέλος αυτής της δεκαετίας.

"Αρα είναι ιδιαίτερα σημαντικής γεωπολιτικής, γεωστρατηγικής σημασίας. Η Κύπρος έχει ένα πολύ σπουδαίο ρόλο στο πρόγραμμα αυτό και είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη χώρα μας με όλα αυτά που συμβαίνουν αυτή την περίοδο στον πλανήτη μας", επεσήμανε.

ΚΥΠΕ