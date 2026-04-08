Δ.Πάφου :Επισκέψεις σε ευαγή ιδρύματα

Τα Κέντρα Ενηλίκων Πάφου και Κάτω Πάφου, καθώς και το Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας «Ζέτα Αιμιλιανίδου» του Δήμου Πάφου, επισκέφθηκαν σήμερα ο Δημαρχεύων Πάφου, κ. Άγγελος Ονησιφόρου, συνοδευόμενος από μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σκοπός της επίσκεψης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δ.Πάφου ήταν η ανταλλαγή ευχών για το Πάσχα και η προσφορά λαμπάδων στους παρευρισκόμενους.

Παράλληλα, δόθηκε η ευκαιρία στον Δημαρχεύων και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αφουγκραστούν τα προβλήματα και τις ανησυχίες των ατόμων της τρίτης ηλικίας, καθώς και να ενημερωθούν για τη λειτουργία των προγραμμάτων που αφορούν βρέφη, νήπια και παιδιά δημοτικού.