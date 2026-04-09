ΔΗΣΥ: «Δεν χαϊδεύουμε αυτιά ενόψει εκλογών» – Αιχμές για λαϊκισμό και αποσταθεροποίηση

Ο Ονούφριος Κουλλά δηλώνει ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν ψηφίζει με κριτήριο τις βουλευτικές εκλογές και στέκεται απέναντι από δυνάμεις εντός και εκτός Βουλής

Αιχμές προς τα συγκυβερνώντα κόμματα, αλλά και προς πολιτικές δυνάμεις εντός και εκτός Βουλής, αφήνει ο εκπρόσωπος τύπου και βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλλά, τονίζοντας ότι το κόμμα «δεν χαϊδεύει αυτιά ενόψει εκλογών» και θα συνεχίσει να αποτελεί «ανάχωμα» απέναντι σε φαινόμενα πολιτικής και οικονομικής αποσταθεροποίησης.

Σε γραπτή δήλωσή του, ο κ. Κουλλά έστειλε μήνυμα υπέρ της πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας, με σαφείς αιχμές προς πολιτικές δυνάμεις εντός και εκτός Βουλής.

Ο βουλευτής ανέφερε ότι ο ΔΗΣΥ δεν ψηφίζει με κριτήριο τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, αλλά με γνώμονα το καλό του τόπου, υπογραμμίζοντας ότι το κόμμα «δεν χαϊδεύει αυτιά ενόψει εκλογών» και δεν «περιπαίζει τον κόσμο».

Παράλληλα, σχολιάζοντας τις αναφορές του Προέδρου της Δημοκρατίας, σημείωσε πως οι «σωστές υποδείξεις» του θα πρέπει να απευθύνονται «πρωτίστως προς τα συγκυβερνώντα κόμματα», τα οποία, όπως υποστήριξε, κατέθεσαν ή στήριξαν «λαϊκίστικες και επικίνδυνες προτάσεις» μαζί με το ΑΚΕΛ και το ΕΛΑΜ.

Ο κ. Κουλλά πρόσθεσε ότι ο ΔΗΣΥ συμφωνεί πως «οι ανεύθυνες πολιτικές, ο λαϊκισμός, η τοξικότητα και οι ακραίες προσεγγίσεις» υπονομεύουν το καλό της χώρας, τονίζοντας ότι το κόμμα θα συνεχίσει να λειτουργεί ως «ανάχωμα» απέναντι σε όσους «επιδιώκουν τη θεσμική, πολιτική και οικονομική αποσταθεροποίηση της χώρας για την εξυπηρέτηση προσωπικών και πολιτικών φιλοδοξιών».

