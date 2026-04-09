Οι ιρανικές πρεσβείες μετατρέπουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε πεδίο χλευασμού του Τραμπ

Μια σειρά αναρτήσεων από ιρανικές πρεσβείες σε όλο τον κόσμο έχει μετατρέψει την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X σε ένα απροσδόκητο πεδίο ψηφιακού χλευασμού που έχει στο στόχαστρό του τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

Χρησιμοποιώντας σαρκασμό, memes και σύντομα μηνύματα, αρκετές ιρανικές διπλωματικές αποστολές απάντησαν στη προκλητική διαδικτυακή ρητορική του Τραμπ σχετικά με το Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ, δημιουργώντας αναρτήσεις που διαδόθηκαν γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κύμα διαδικτυακού χλευασμού

Λογαριασμοί πρεσβειών από χώρες όπως η Ζιμπάμπουε, η Ταϊλάνδη, η Βουλγαρία, το Τατζικιστάν και η Ινδία δημοσίευσαν αναρτήσεις που στοχεύουν στη γλώσσα και τις δηλώσεις του Τραμπ σχετικά με τη σύγκρουση.

Μία από τις πιο διαδεδομένες απαντήσεις προήλθε από την ιρανική πρεσβεία στη Ζιμπάμπουε, η οποία απάντησε στο αίτημα του Τραμπ να «ανοίξει τα Στενά» με ένα σύντομο μήνυμα: «Χάσαμε τα κλειδιά».

Η πρεσβεία στην Ταϊλάνδη επέκρινε τον τόνο της γλώσσας του Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι ένας πρόεδρος που χρησιμοποιεί προσβολές θυμίζει περισσότερο «έναν έφηβο» παρά έναν κρατικό ηγέτη.

Άλλες αναρτήσεις περιλάμβαναν σατιρικές εικονογραφήσεις που απεικόνιζαν τον Τραμπ σε υπερβολικά πολεμικά σενάρια, σαρκαστικά σχόλια για την αμερικανική ρητορική και αστεία που αναφέρονταν σε πολιτικές αντιπαραθέσεις.











Τα memes ως διπλωματικό εργαλείο

Οι αναρτήσεις αυτές αποτελούν ένα ασυνήθιστο στυλ επικοινωνίας για διπλωματικές αποστολές, οι οποίες παραδοσιακά συνδέονται με επίσημη γλώσσα και προσεκτικά ελεγχόμενα μηνύματα.

Σύμφωνα με αναφορές, ιρανικές πρεσβείες σε διάφορες χώρες έχουν υιοθετήσει το χιούμορ και τη σάτιρα ως μέρος της διαδικτυακής στρατηγικής τους, χρησιμοποιώντας memes και ειρωνικά σχόλια για να αντικρούσουν τις δηλώσεις των ΗΠΑ σχετικά με τη σύγκρουση.





Η προσέγγιση αυτή έχει μετατρέψει τους λογαριασμούς των πρεσβειών σε ιδιαίτερα viral περιεχόμενο, δημιουργώντας ευρεία αλληλεπίδραση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ψηφιακός πόλεμος πέρα από το πεδίο μάχης

Η ανταλλαγή αυτή καταδεικνύει πώς οι γεωπολιτικές εντάσεις επεκτείνονται ολοένα και περισσότερο πέρα από τα παραδοσιακά διπλωματικά κανάλια σε ψηφιακούς χώρους.

Those who were waiting last night for Iranian civilization to be destroyed. pic.twitter.com/SZkII0djfK — Iran Embassy SA (@IraninSA) April 8, 2026

Αναλυτές επισημαίνουν ότι οι διαδικτυακές εκστρατείες μηνυμάτων, συμπεριλαμβανομένου του χιούμορ και της γελοιοποίησης, έχουν καταστεί εργαλείο πολιτικής επικοινωνίας σε διεθνείς διαμάχες, διαμορφώνοντας αφηγήσεις και επηρεάζοντας το παγκόσμιο κοινό.

Παρότι οι αναρτήσεις έχουν χιουμοριστικό τόνο, αναδεικνύουν επίσης τον εξελισσόμενο ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη διπλωματία, όπου το πολιτικό μήνυμα, η προπαγάνδα και η δημόσια συμμετοχή διασταυρώνονται σε πραγματικό χρόνο.

Πηγή: politis to the point