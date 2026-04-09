Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Στα €19,3 δισ. τα δάνεια εκτός συστήματος στο τέλος 2025, με 94% ΜΕΧ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σε σύγκριση με το προηγούμενο εξάμηνο, καταγράφηκε μείωση στο συνολικό υπόλοιπο των δανειακών συμβάσεων €351 εκ., που αντιστοιχεί στο 1,78% και €311 εκ. (1,68%) στα ΜΕΧ

Στα €19.351 εκ. ανέρχονται τα συνολικά υπόλοιπα των συνολικών συμβάσεων δανείων που κατείχαν οι Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων στο τέλος του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε την Πέμπτη η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου. Από αυτά, το 94% είναι Μη Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις (ΜΕΧ).

Συγκεκριμένα, €18.223 εκ. είναι ΜΕΧ, ενώ €1.128 εκ. κατηγοριοποιήθηκαν ως Εξυπηρετούμενα.

Συγκριτικά, στο τέλος του 2024 οι Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων κατείχαν συμβάσεις συνολικού υπολοίπου €20.303 εκ., με τα ΜΕΧ να ανέρχονται σε €19.108 εκ. και τα εξυπηρετούμενα δάνεια σε €1.195 εκ. Από τα στοιχεία καταγράφεται ετήσια μείωση 4,7% στο συνολικό υπόλοιπο και στις ΜΕΧ εκτός τραπεζικού συστήματος.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο εξάμηνο, καταγράφηκε μείωση στο συνολικό υπόλοιπο των δανειακών συμβάσεων €351 εκ., που αντιστοιχεί στο 1,78% και €311 εκ. (1,68%) στα ΜΕΧ.

Από τα €19,3 δισ., τα €9.925 εκ. ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα και τα €9.426 εκ. σε νομικά πρόσωπα, με τα ποσοστά ΜΕΧ να αντιστοιχούν 93% σε φυσικά πρόσωπα και 95% σε νομικά πρόσωπα.

Το συνολικό απόθεμα ακινήτων που βρισκόταν στην κατοχή των Εταιρειών Εξαγοράς Πιστώσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2025 ανερχόταν σε 8.603 ακίνητα, συνολικής αξίας €952 εκ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

κόκκινα δάνειαΔάνειαΜη εξυπηρετούμενα δάνειαΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα