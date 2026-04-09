Πρωτιά των νέων της Κύπρου στη χρήση social media

Το μεγαλύτερο ποσοστό χρήσης των κοινωνικών δικτύων στην ηλικιακή ομάδα 16-29 ετών έχει η Κύπρος, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat.

Τα διαδικτυακά κοινωνικά δίκτυα είναι πολύ δημοφιλή μεταξύ των νέων Ευρωπαίων, με το 89,3% των ατόμων ηλικίας 16-29 ετών στην ΕΕ να έχουν αναφέρει ότι τα χρησιμοποιούν το 2025. Αυτό το ποσοστό ξεπερνά κατά πολύ τον γενικό πληθυσμό, όπου το 67,3% των ανθρώπων χρησιμοποιούσε κοινωνικά δίκτυα.

Σε 19 από τις 27 χώρες της ΕΕ, πάνω από το 90% των νέων χρησιμοποιούσε κοινωνικά δίκτυα. Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Κύπρο (98,3%), την Τσεχία (97,2%), τη Δανία (96,9%) και τη Φινλανδία (96,6%), ενώ τα χαμηλότερα στην Ιταλία (80,3%), τη Γερμανία (84,2%) και το Λουξεμβούργο (84,8%).

Τα μεγαλύτερα χάσματα στη χρήση των κοινωνικών δικτύων μεταξύ του γενικού πληθυσμού και των νέων καταγράφηκαν στην Κροατία (29,2 ποσοστιαίες μονάδες (π.μ.), 61,5% του γενικού πληθυσμού έναντι 90,7% των νέων), στην Αυστρία (28,2 π.μ., 67,9% έναντι 96,1%) και στην Πολωνία (27,2 π.μ., 63,3% έναντι 90,5%). Τα μικρότερα χάσματα καταγράφηκαν στη Δανία (7,2 π.μ., 89,7% έναντι 96,9%), στη Μάλτα (10,3 π.μ., 81,6% έναντι 91,9%) και στην Κύπρο (11,8 π.μ., 86,5% έναντι 98,3%).