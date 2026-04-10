Φθορά σε αφίσα των υποψηφίων βουλευτών του ΑΚΕΛ Πάφου στην Π.Χρυσοχούς

Εικόνες φθοράς και βανδαλισμού σε αφίσες υποψηφίων βουλευτών του ΑΚΕΛ Πάφου στην περιοχή της Πόλη Χρυσοχούς καταγράφηκαν σήμερα.

Επωφελούμενοι το σκότος, κάποιοι επιλέγοντας την ανωνυμία χρησιμοποιώντας σπρεί κατέστραψαν αφίσα των υποψηφίων του ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες Δυνάμεις στην περιοχή της Π.Χρυσοχούς γράφοντας συνθήματα και προχωρώντας στην καταστροφή του υλικού.

Οι υποψήφιοι βουλευτές του ΑΚΕΛ Πάφου δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους με επίπεδο, αξιοπρέπεια και πίστη σε μια κοινωνία πιο ώριμη, πιο δημοκρατική και πιο δυνατή από αυτά που κάποιοι προσπαθούν να της επιβάλουν.

Όταν η πολιτική αντιπαράθεση υποβαθμίζεται σε πράξεις βανδαλισμού, τότε γίνεται ξεκάθαρο ότι απουσιάζει η δυνατότητα για καθαρό λόγο και υπεύθυνη στάση υποστηρίχουν.Την υπόθεση διερευνά η Αστυνομία.

Στο μεταξύ σε δηλώσεις του στον ο Δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς Γιώτης Παπαχριστοφή ανέφερε πως απαγορεύεται η αφισοκόληση υποψηφίων σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις στα δημοτικά όρια Πόλης Χρυσοχούς και ως εκ τούτου έχουν αφαιρεθεί όλες οι αφίσες όλων των υποψηφίων όλων των κομμάτων.