Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

Στρατιωτική άσκηση της Εθνικής Φρουράς στον Ακάμα στις 17 Απριλίου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Προγραμματισμένη στρατιωτική άσκηση θα πραγματοποιήσει η Εθνική Φρουρά την Πέμπτη, 17 Απριλίου 2026, στη Χερσόνησο του Ακάμα, στο πλαίσιο της τακτικής επιχειρησιακής εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η άσκηση θα διεξαχθεί από τις 08:00 το πρωί έως τις 17:00 το απόγευμα και αναμένεται να περιλαμβάνει τη συμμετοχή στρατιωτικών οχημάτων, ελικοπτέρων και πεζοπόρων τμημάτων.

Οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν ότι η αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα στην περιοχή εντάσσεται σε εκπαιδευτικά πλαίσια και δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για την ασφάλεια των πολιτών.

Παράλληλα, καλείται το κοινό να επιδείξει κατανόηση και να συμμορφώνεται με τυχόν οδηγίες που θα δοθούν κατά τη διάρκεια της άσκησης.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα