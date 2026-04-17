Αναδείχθηκαν οι νικητές του Παγκόσμιου Τουρνουά Σκακιού στην Πέγεια

Η Vaishali Rameshbabu από την Ινδία και ο Jakokhir Sindarov από το Πακιστάν είναι οι νικητές του Παγκόσμιου Τουρνουά Σκακιού, που φιλοξένησε η Κύπρος.

Ο Jakokhir Sindarov από το Πακιστάν εξασφάλισε την πρώτη θέση ανάμεσα σε κορυφαίους σκακιστές από όλον τον κόσμο στην κατηγορία ανδρών και η Vaishali Rameshbabu εξασφάλισε την πρώτη θέση στην κατηγορία των γυναικών.

Η τελετή λήξης του παγκόσμιο πρωταθλήματος, που είχε στις 28 Μαρτίου, έγινε χθες, 16 Απριλίου, στο Cap St Georges Hotel & Resort, στην περιοχή Πέγειας της επαρχίας Πάφου. Η εκδήλωση αφορούσε το FIDE Candidates 2026 Closing Ceremony, μια βραδιά υψηλού κύρους που συγκέντρωσε κορυφαίους εκπροσώπους του διεθνούς σκακιού, θεσμικούς παράγοντες και εκλεκτούς προσκεκλημένους. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε η επίσημη απονομή στους νικητές, αποτελώντας μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της διοργάνωσης ενώ τονίστηκε και η σημασία της φιλοξενίας ενός τέτοιου γεγονότος.

Οι δύο νικητές ανέφεραν πως η συμμετοχή τους αποτέλεσε εμπειρία ζωής και εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για το αποτέλεσμα. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης προβλήθηκε βιντεογραφημένη η συνομιλία του Προέδρου του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ με τον Πακιστανό νικητή στην κατηγορία των αντρών Jakokhir Sindarov.

Ο Πακιστανός Πρόεδρος είπε ότι ο Jakokhir τους έκανε περήφανους και είναι ο ήρωας τους. Βιντεογραφημένο χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος εξήρε την πραγματοποίηση του παγκόσμιου πρωταθλήματος σκακιού στην Κύπρο και δη στον Άγιο Γεώργιο Πέγειας.

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Σκακιού Κύπρου, Κρίτων Τορναρίτης, δήλωσε ότι πρόκειται για το δεύτερο μεγάλο σκακιστικό γεγονός που φιλοξενείται στη χώρα, υπενθυμίζοντας πως είχε προηγηθεί το Γκραν Πρι Γυναικών περίπου έναν χρόνο πριν. Όπως ανέφερε, η φετινή διοργάνωση αποτελεί ένα παγκόσμιο γεγονός, που προσέλκυσε σημαντικά διεθνή μέσα ενημέρωσης, ενισχύοντας την προβολή της Κύπρου στο εξωτερικό.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Δήμαρχος Ακάμα Μαρίνος Λάμπρου, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη φιλοξενία της διοργάνωσης στην περιοχή, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα μεγάλο γεγονός για ολόκληρη την Κύπρο. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τον Δήμο Ακάμα, έναν τόπο απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς και σημαντικής ιστορικής αξίας, να απονέμει σήμερα τα βραβεία στους νικητές των Τουρνουά Ανοικτής Κατηγορίας και Γυναικών του Τουρνουά Υποψηφίων της FIDE 2026, είπε ο κ. Λάμπρου.

Η επιτυχία τους σε αυτό το αξιοσημείωτο τουρνουά αποτελεί, ανέφερε, φόρο τιμής σε έναν συνδυασμό εξαιρετικού ταλέντου, σκληρής προσπάθειας, βαθιάς συγκέντρωσης, στρατηγικής σκέψης και δύναμης χαρακτήρα.

Αυτές είναι οι ιδιότητες που χαρακτηρίζουν το σκάκι στο υψηλότερο επίπεδο και καθιστούν αυτό το επίτευγμα άξιο σεβασμού.

Χαιρετισμούς απηύθυναν και η Viswanathan Anand, Fide Deputy President, η Valeriia Avkesemteva, Deputy Executive Director of Freedom24 και ο Παναγιώτης Μάρκου, Director of sales and marketing of Cap. St. George Hotel & Spa. Η τελετή λήξης περιλάμβανε χορευτικό πρόγραμμα με παραδοσιακούς κυπριακούς χορούς και μουσικό πρόγραμμα.