ΦΕΚ :11η Έκθεση Παφιτών φωτογράφων με φιλανθρωπικό χαρακτήρα

Η ΦΕΚ-Τμήμα Πάφου διοργανώνει την «11η Έκθεση Παφιτών Φωτογράφων». Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν το Σάββατο 25 Απριλίου 2026 στην αίθουσα Παλιά Ηλεκτρική και ώρα 7μ.μ.

Ο βασικός σκοπός της εκδήλωσης αυτής είναι να δοθεί η ευκαιρία σε φωτογράφους που ζουν στην (ή κατάγονται από την) επαρχία Πάφου να παρουσιάσουν τη δουλειά τους στο ευρύ κοινό μέσα από μια οργανωμένη ομαδική έκθεση. Ο κάθε φωτογράφος παρουσιάζει μια ενότητα τεσσάρων φωτογραφιών δικής του επιλογής με αποτέλεσμα να υπάρχει πλουραλισμός ως προς τη θεματολογία και την προσέγγιση τους.

Η έκθεση θα είναι ανοιχτή και στις 26 Απριλίου από τις 10:00 – 20:00. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΦΕΚ – Τμήμα Πάφου η φετινή έκθεση θα έχει και φιλανθρωπικό σκοπό για 7η συνεχόμενη χρονιά, αφού οι φωτογραφίες θα διατίθενται προς πώληση στην τιμή των €30 η καθεμιά για στήριξη του έργου του ιδρύματος «ΑΝΑΖΩ».

Το Σωματείο «ΑΝΑΖΩ» είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα την Πάφο, ο οποίος ιδρύθηκε το 2025 και δραστηριοποιείται στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Κύριος σκοπός του είναι η στήριξη και ενδυνάμωση ατόμων και οικογενειών που αντιμετωπίζουν κοινωνικά ζητήματα και θέματα υγείας.

Μεταξύ των βασικών του στόχων, όπως αναφέρεται, περιλαμβάνονται η στήριξη ασθενών και των οικογενειών τους που αντιμετωπίζουν ανεύρυσμα εγκεφάλου ,καρδιακά νοσήματα και συγκεκριμένες μορφές καρκίνου, η διοργάνωση εκστρατειών πρόληψης και ενημέρωσης, καθώς και η προώθηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής και αποκατάστασης μέσω συνεργασιών με ιατρούς , ψυχολόγους , διατροφολόγους , νοσοκομεία, σχολεία και Πανεπιστήμια. Ιδιαίτερης σημασίας είναι το γεγονός ότι στην 11η Έκθεση Παφιτών Φωτογράφων λαμβάνουν μέρος 30 φωτογράφοι, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ συμμετοχών στην ιστορία του θεσμού.

Οι συμμετέχοντες φωτογράφοι αλφαβητικά είναι: 1. Ανδρέας Δρουσιώτης 2. Αnna Morozova 3. Γεωργιάνα Μιχαηλίδη 4. Γιάννης Διαμαντόπουλος 5. Δημήτρης Συμεού 6. Ειρήνη Μπουρνού 7. Ζhenya Cherniavskaia 8. Ζoltan Kelemen 9. Θάνος Σαββίδης 10. Ιldiko Σπύρου 11. Ιvanka Dimitrova 12. Ιvet Pusheva 13. Κωνσταντίνα Ζαμπυρίνη 14. Λένος Καρασπύρος 15. Λευκή Τοτού 16. Μαρία Αντωνίου 17. Μαρκέλα Μιχαηλίδου 18. Μιχάλης Κοφτερός 19. Μιχάλης Ταλιαδώρος 20. Νίκη Νικολάου 21. Ντένη Ζίγκα 22. Ρένα Χαραλάμπους 23. Sherry McKelvie 24. Σταυρούλα Μενελάου 25. Στέλιος Γαβριηλίδης 26. Στέλιος Σοφόκλη 27. Σύμος Χαραλάμπους 28. Victoria Arzamastseva 29. Χαρίκλεια Σαρίκα 30. Χρύσω Χρυσάνθου .

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα τελέσει ο δημαρχεύων του Δήμου Πάφου κ. Άγγελος Ονησιφόρου.