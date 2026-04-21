Η γη της Πάφου αποκαλύπτει τον θησαυρό της

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Η Άννα Τσέλεπου στα Μαντριά για τη συγκομιδή πατάτας .

Η Άννα Τσέλεπου μελετήτρια της παράδοσης επισκέφθηκε πρόσφατα χωράφι καλλιέργειας πατάτας στα Μαντριά της επαρχίας Πάφου, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα για τη σημασία της κυπριακής γης και του πρωτογενούς τομέα.

Κατά την παρουσία της στην περιοχή, συμμετείχε συμβολικά στη συγκομιδή, «εφκάλαμεν» όπως χαρακτηριστικά λέγεται στην τοπική διάλεκτο, πατάτες απευθείας από το χωράφι.

Οι εικόνες που αντίκρισε ήταν, όπως ανέφερε, πραγματικά μαγικές, αποτυπώνοντας τη δυναμική μιας εύφορης γης που μπορεί να παράξει σχεδόν τα πάντα.

Η ίδια υπογράμμισε ότι ο πρωτογενής τομέας στην Κύπρο αποτελεί πολύτιμο πυλώνα για την οικονομία, αλλά και βασική πηγή ποιοτικής πρώτης ύλης για την τοπική κοινωνία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αξία της εποχικότητας και της εντοπιότητας, στοιχεία που, όπως τόνισε, καθιστούν τα κυπριακά προϊόντα μοναδικά.

Η επίσκεψη δεν έλειψε και από τις πιο ανθρώπινες στιγμές, καθώς η Άννα Τσέλεπου έλαβε ως «δώρο» μία τσάντα φρεσκοκομμένες πατάτες, απευθείας από την παραγωγή στην κατανάλωση, επιβεβαιώνοντας τη σύνδεση του καταναλωτή με τη γη.

 «Η γη μας είναι ένας θησαυρός», ήταν το μήνυμα που αναδείχθηκε μέσα από την εμπειρία της, με την ίδια να τονίζει πως τόσο ο τόπος όσο και οι άνθρωποι της υπαίθρου παραμένουν μοναδικοί και ανεκτίμητοι.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

