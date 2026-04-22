ΕΤΑΠ: Αναβάθμιση της Κύπρου ως προορισμού για ταξίδια από την Πολωνία, όλα λειτουργούν κανονικά.

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου δια μέσου του Διευθυντή της, Νάσου Χατζηγεωργίου χαιρετίζει την αναβάθμιση της Κύπρου ως προορισμού για ταξίδια από την Πολωνία, επιβεβαιώνοντας ότι όλα λειτουργούν κανονικά.

Επισημαίνει με δηλώσεις του ότι είναι χιλιάδες οι επισκέπτες που καταφθάνουν καθημερινά στην Πάφο ενώ οι υποδομές, οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, τα εστιατόρια και το σύνολο των επαγγελματιών του τουρισμού είναι πλήρως έτοιμοι να υποδεχθούν τους επισκέπτες για τις διακοπές τους.

Παράλληλα, τονίζει ότι η προοπτική είναι πλέον θετική από την Πολωνική αγορά και ο τουρισμός μπορεί να ανακάμψει μερικώς μέσω της Πολωνικής Αγοράς.

Υπερθεμάτισε το γεγονός ότι υπάρχει εξαίρετη αεροπορική σύνδεση Πολωνίας - Πάφου με πέραν των 20 εισερχόμενων πτήσεων την βδομάδα, μια πολύ καλή εικόνα του προορισμού στην αγορά και ένα προϊόν που ικανοποιεί τις ανάγκες του πολωνού ταξιδιώτη.

Κλείνοντας, καλεί την βιομηχανία και όλους τους εταίρους να ενδυναμώσουν τις προσπάθειες για περαιτέρω άντληση επισκεπτών από τη συγκεκριμένη αγορά.