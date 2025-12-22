Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι σε λιανική και χονδρική αγορά λόγω Χριστουγέννων

Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι που διενεργούνται σε όλα τα στάδια της αγροδιατροφικής αλυσίδας, τόσο στη λιανική όσο και στη χονδρική αγορά ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Στόχος των ελέγχων, προσθέτει, είναι η διασφάλιση της υγειονομικής ασφάλειας και της ποιότητας των τροφίμων, καθώς και η ορθή και πλήρης ενημέρωση των καταναλωτών μέσω της προβλεπόμενης σήμανσης.

Πιο συγκεκριμένα, το Τμήμα Γεωργίας έχει προχωρήσει ήδη σε εντατικούς ελέγχους σε διάφορα σημεία της λιανικής και χονδρικής πώλησης νωπών οπωροκηπευτικών. Οι έλεγχοι είναι καθολικοί σε προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες, ενώ όσα προϊόντα φθάνουν από χώρες της ΕΕ οι έλεγχοι διενεργούνται δειγματοληπτικά.

Πρόσθετα, το αρμόδιο Τμήμα εφαρμόζει καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου αυστηρό πρόγραμμα ελέγχου, για επιβεβαίωση της συμμόρφωσης στις απαιτήσεις των Κανονισμών που διέπουν την αγροδιατροφική αλυσίδα, το οποίο ενισχύεται σε περιόδους αυξημένης κατανάλωσης, όπως το Πάσχα και τα Χριστούγεννα.

Οι έλεγχοι αποσκοπούν στην προστασία των ντόπιων προϊόντων και των παραγωγών, αλλά και στη διασφάλιση της ποιότητας των διακινούμενων προϊόντων, ώστε οι καταναλωτές να αγοράζουν φρέσκα προϊόντα, τα οποία να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των προτύπων εμπορίας, αναφέρεται.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον έλεγχο της ενημερωτικής σήμανσης και της χώρας προέλευσης, καθώς η αναγραφή της χώρας καταγωγής των γεωργικών προϊόντων στη λιανική αγορά είναι υποχρεωτική. Ελέγχεται, επίσης, αν τα προϊόντα πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές και αν αναγράφεται η ποικιλία και η ποιοτική κατηγορία συγκεκριμένων προϊόντων, όπου αυτό απαιτείται.

Επιπλέον, συνεχίζονται και την περίοδο των Χριστουγέννων οι έλεγχοι για τυχόν εντοπισμό υπολειμμάτων γεωργικών σκευασμάτων, με το Τμήμα Γεωργίας να πραγματοποιεί δειγματοληψίες και αναλύσεις για την ανίχνευση επικίνδυνων ουσιών.

Παράλληλα, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, πέραν των ελέγχων ρουτίνας, αυξάνουν τη συχνότητα και τον αριθμό των ελέγχων σε όλη την αλυσίδα παραγωγής και διάθεσης κρέατος και τροφίμων ζωικής προέλευσης. Οι έλεγχοι διενεργούνται κυρίως σε κρεοπωλεία, εργαστήρια κοπής και σφαγεία ερυθρού και λευκού κρέατος.

Στόχος και σ’ αυτόν τον τομέα είναι η διασφάλιση πως οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων συνεχίζουν, παρά τον αυξημένο φόρτο εργασίας της περιόδου, να εφαρμόζουν απρόσκοπτα τα προβλεπόμενα από τα συστήματα ασφάλειας τροφίμων, ώστε να διατίθενται στην αγορά ζωοκομικά προϊόντα υγειονομικά και κτηνιατρικά ασφαλή και ποιοτικά κατάλληλα για κατανάλωση τώρα την περίοδο των Χριστουγέννων, αναφέρει η ανακοίνωση.

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες προτρέπουν το καταναλωτικό κοινό να οργανώνει έγκαιρα τις αγορές του, αποφεύγοντας τη σπατάλη και την αχρείαστη απόρριψη τροφίμων.

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στα συσκευασμένα τρόφιμα και ειδικότερα στην προσεκτική ανάγνωση της ενημερωτικής σήμανσης (ετικέτας) όσον αφορά στον ορθό του τρόπου και διαδικασίας συντήρησης των τροφίμων (ψύξη, κατάψυξη ή διατήρηση εκτός ψυγείου), την καταγωγή του κρέατος, την ημερομηνία ανάλωσης και τα διατροφικά χαρακτηριστικά των προϊόντων.

Σε ό,τι αφορά στα σφάγια, αναφέρεται ότι κάθε σφάγιο πρέπει να διαθέτει οπωσδήποτε την οβάλ σφραγίδα καταλληλόλητας των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών με τον κωδικό αριθμό του σφαγείου, στο οποίο σφάγηκε το ζώο.

Τέλος, οι καταναλωτές καλούνται, κατά την προετοιμασία του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού, να τηρούν βασικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, να αποφεύγουν τη χρήση του ίδιου εξοπλισμού κατά το χειρισμό μαγειρεμένων και ωμών τρόφιμων, να συντηρούν τα τρόφιμα στις κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας και να εξασφαλίζουν το σωστό ψήσιμο τους.

Εξάλλου, στο πλαίσιο της παρακολούθησης των ελέγχων που διενεργούνται κατά την εορταστική περίοδο, αύριο, 23 Δεκεμβρίου, η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, δρ Μαρία Παναγιώτου, θα πραγματοποιήσει καθιερωμένη περιοδεία σε υπεραγορές. Φέτος, η περιοδεία θα πραγματοποιηθεί σε υπεραγορές της επαρχίας Αμμοχώστου, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ