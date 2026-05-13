The Αrt of the Smart Deal. Ευκαιρίες σε Οικιστικά ακίνητα

Η Gordian ανακοινώνει νέες, μειωμένες τιμές σε επιλεγμένα οικιστικά ακίνητα, αναπτύξεις και οικιστικά τεμάχια στην επαρχία Λευκωσίας και Λάρνακας.

Με την αξιοπιστία και την πολυετή εμπειρία της Gordian, η αγορά ακινήτου καθίσταται πιο εύκολη από ποτέ.

Κατοικία τεσσάρων υπνοδωματίων στο Δάλι, Λευκωσία (Αρ. Αναφοράς 9272)

Η διώροφη κατοικία έχει καλυμμένο εμβαδόν 249 τ.μ., καλυμμένες βεράντες 31 τ.μ. και υπόγειο 155 τ.μ. Βρίσκεται 600 μέτρα από τη Λεωφόρο Γιάννου Κρανιδιώτη και 960 μέτρα από τη Λεωφόρο Λεμεσού, στη συνοικία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Είναι χτισμένη σε γωνιακό οικόπεδο με εμβαδόν 653 τ.μ.

Στο ισόγειο υπάρχει ενιαίος χώρος κουζίνας, με τραπεζαρία/καθιστικό, γραφείο, τουαλέτα επισκεπτών και δωμάτιο πλυντηρίου. Ο πρώτος όροφος αποτελείται από τέσσερα υπνοδωμάτια, εκ των οποίων το ένα διαθέτει ιδιωτικό ντους και ντουλάπα, καθώς και ένα μπάνιο με τουαλέτα. Το υπόγειο περιλαμβάνει ενιαίο αποθηκευτικό χώρο, θέσεις στάθμευσης και ντουζιέρα με τουαλέτα.

Για το ακίνητο υπάρχει συναινετική συμφωνία για παράδοση ελεύθερης και κενής κατοχής έως τις 31/07/2026.

Το ακίνητο προσφέρεται στην μειωμένη τιμή των €405,000 από €425,000.

Μερίδιο ημιτελούς οικιστικής ανάπτυξης στο Τσέρι, Λευκωσία (Αρ. Αναφοράς 8372)

Το ακίνητο αποτελεί μερίδιο 25,35% μίας ημιτελούς οικιστικής ανάπτυξης στο Τσέρι, που βρίσκεται 230 μέτρα από τον κεντρικό δρόμο που συνδέει τη Λευκωσία με το Τσέρι και ένα χιλιόμετρο από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Τσερίου.

Το μερίδιο της γης που αντιστοιχεί στην Gordian είναι 603 τ.μ. Το αντίστοιχο μερίδιο της ανάπτυξης προοριζόταν να περιλαμβάνει δύο ημι-ανεξάρτητες κατοικίες στο νότιο τμήμα, μια πολυκατοικία (αποτελούμενη από 8 διαμερίσματα) στο κέντρο και δύο ανεξάρτητες κατοικίες στο βόρειο τμήμα.

Επί του παρόντος, εντός του τεμαχίου υπάρχουν δύο ημιτελείς ημι-ανεξάρτητες κατοικίες στη νότια πλευρά. Κάθε κατοικία διαθέτει συνολικό καλυμμένο εμβαδόν 162 τ.μ. και μετά την ολοκλήρωση θα αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια.

Έχει εκδοθεί άδεια διαχωρισμού του τεμαχίου σε τρία οικόπεδα.

Υπάρχει συμφωνία διανομής σε ισχύ.

Μερίδιο οικιστικής ανάπτυξης στον Άγιο Ιωάννη, Λευκωσία (Αρ. Αναφοράς 9050)

Το ακίνητο είναι μερίδιο οικιστικής ανάπτυξης στον Άγιο Ιωάννη, 810 μέτρα από τον δρόμο Αγίου Ιωάννη - Κάτω Μονής και 700 μέτρα από το κέντρο του χωριού.

Πρόκειται για ανάπτυξη που αποτελείται από εννέα οικιστικά οικόπεδα, στα οποία έχουν ανεγερθεί δύο ολοκληρωμένες και μία ημιτελής κατοικία. Το συνολικό εμβαδόν γης της ανάπτυξης είναι 3,101 τ.μ.

Έχει υπογραφεί συμφωνία διανομής μεταξύ της Gordian Holdings και του συνιδιοκτήτη (το μερίδιο της Gordian είναι 75% και αντιστοιχεί σε πέντε άδεια οικόπεδα με τους αριθμούς 272, 273, 274, 277 και 278, καθώς και σε ένα οικόπεδο με μία ημιτελή κατοικία (αρ. 275).

Οικιστικό τεμάχιο στον Κόρνο, Λάρνακα (Αρ. Αναφοράς 8145)

Το οικιστικό τεμάχιο βρίσκεται στον Κόρνο, 150 μέτρα από το Κοινοτικό Συμβούλιο και 1 χιλιόμετρο από τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Λευκωσίας.

Έχει εμβαδόν 4,850 τ.μ. και απέχει μόλις 40 μέτρα από τον πλησιέστερο εγγεγραμμένο δρόμο.

Οικιστικό τεμάχιο στον Λυθροδόντα, Λευκωσία (Αρ. Αναφοράς 8928)

Το ακίνητο είναι οικιστικό τεμάχιο στον Λυθροδόντα, που βρίσκεται 1 χιλιόμετρο από το κέντρο του χωριού και 3 χιλιόμετρα από τον Μαθιάτη.

Το ακίνητο έχει συνολικό εμβαδόν 2,375 τ.μ. Εφάπτεται σε εγγεγραμμένο δρόμο, με συνολική πρόσοψη δρόμου 31 μέτρα.

