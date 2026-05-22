The Αrt of the Smart Deal: Ακίνητα που στηρίζουν το σήμερα και εξελίσσονται μαζί με το αύριο

Με νέες μειωμένες τιμές σε επιλεγμένα ακίνητα, η Gordian ανοίγει τον δρόμο για μια επένδυση με έμφαση στις εμπορικές δυνατότητες. Κτήρια μικτής χρήσης και εμπορικά ακίνητα σε στρατηγικά σημεία της Λευκωσίας και της Αμμοχώστου.

Κτήριο μικτής χρήσης στον Στρόβολο, Λευκωσία (Αρ. Αναφοράς 8406)

Το ακίνητο είναι κτήριο μικτής χρήσης στον Στρόβολο. Βρίσκεται σε εξαιρετική τοποθεσία, στη συνοικία Χρυσελεούσα, επί της λεωφόρου Στροβόλου, μόλις 50 μέτρα από το Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας.

Το ακίνητο έχει εμβαδόν οικοπέδου 477 τ.μ. και καλυμμένο εμβαδόν 496 τ.μ. Το κτήριο διαθέτει ένα υπόγειο, δύο καταστήματα στο ισόγειο και δύο διαμερίσματα στον πρώτο όροφο.

Τα καταστήματα είναι 120 τ.μ. το καθένα και τα διαμερίσματα του πρώτου ορόφου έχουν εσωτερικό εμβαδόν 128 τ.μ. το καθένα. Τόσο τα καταστήματα όσο και τα διαμερίσματα είναι κενά.

Στο υπόγειο ο καλυμμένος χώρος είναι 130 τ.μ. Υπάρχουν έξι χώροι στάθμευσης στο ισόγειο και έξι στο υπόγειο.

Το οικόπεδο μπορεί να αναπτυχθεί σε εμπορικό κτήριο με υπόγειο χώρο στάθμευσης, ισόγειο με επιπλέον θέσεις στάθμευσης και είσοδο, καθώς και πέντε ορόφους με καθαρό εμβαδόν περίπου 128 τ.μ. έκαστος, πλέον κοινόχρηστοι χώροι.

Γραφεία στον Άγιο Αντώνιο, Λευκωσία (Αρ. Αναφοράς 7221)

Το ακίνητο αφορά δύο ενοποιημένα γραφεία στον τρίτο όροφο εξαώροφου κτηρίου στον Άγιο Αντώνιο. Βρίσκεται στη γωνιά των οδών Καλλιπόλεως και Νικοδήμου Μυλωνά, στην καρδιά της Λευκωσίας.

Το γραφείο αρ. 1 έχει εσωτερικό εμβαδόν 65 τ.μ. και 9 τ.μ. καλυμμένες βεράντες. Έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης μίας θέσης στάθμευσης στο υπόγειο. Το γραφείο αρ. 2 έχει εσωτερικό εμβαδόν 119 τ.μ. και 15 τ.μ. καλυμμένες βεράντες. Έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης δύο θέσεων στάθμευσης στο υπόγειο.

Πρόκειται για ένα ακίνητο ιδανικό για επιχειρήσεις που αναζητούν ποιοτικούς χώρους γραφείων αλλά και για επενδυτές που στοχεύουν σε υψηλές αποδόσεις.

Γραφείο στον Άγιο Αντώνιο, Λευκωσία (Αρ. Αναφοράς 7026)

Το ακίνητο είναι γραφείο στον Άγιο Αντώνιο, στον πρώτο όροφο κτηρίου μικτής χρήσης που βρίσκεται στη λεωφόρο Σαλαμίνος.

Διαθέτει εμβαδόν εσωτερικών χώρων 149 τ.μ. και 33 τ.μ. καλυμμένες βεράντες. Καταλαμβάνει όλο τον πρώτο όροφο του κτηρίου. Αποτελείται από λόμπι, χώρους γραφείων, αίθουσα συνεδριάσεων, δύο κουζίνες, δύο τουαλέτες και μία καλυμμένη βεράντα. Έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης δύο θέσεων στάθμευσης στο ισόγειο και μίας θέσης στάθμευσης στο υπόγειο.

Το γραφείο επί του παρόντος ενοικιάζεται και προσφέρει υψηλή απόδοση. Υπάρχει συναινετική συμφωνία για την παράδοση ελεύθερης και κενής κατοχής μέχρι τις 30/06/2026.

Διώροφο κτήριο μικτής χρήσης στη Δένεια, Λευκωσία (Αρ. Αναφοράς 9143)

Το ακίνητο αποτελεί μερίδιο 75% ενός διώροφου κτηρίου μικτής χρήσης στη Δένεια που βρίσκεται 2 χιλιόμετρα από τον αυτοκινητόδρομο Κοκκινοτριμιθιάς - Αστρομερίτη και 120 μέτρα από το κέντρο του χωριού.

Το μερίδιο αντιστοιχεί σε δύο καταστήματα στο ισόγειο και ένα διαμέρισμα στον πρώτο όροφο.

Το κατάστημα αρ. 1 έχει εσωτερικό εμβαδόν 50 τ.μ. και αποτελείται από χώρο καταστήματος, κουζίνα και τουαλέτα με μπάνιο.

Το κατάστημα αρ. 2 έχει εσωτερικό εμβαδόν 40 τ.μ. και αποτελείται από χώρο καταστήματος, κουζίνα και τουαλέτα με μπάνιο.

Το διαμέρισμα έχει εσωτερικό εμβαδόν 60 τ.μ. και 3 τ.μ. καλυμμένες βεράντες. Αποτελείται από κουζίνα, σαλόνι, ένα υπνοδωμάτιο και ένα μπάνιο.

Υπάρχει συμφωνία διανομής σε ισχύ.

Το ακίνητο είναι κενό και άμεσα διαθέσιμο. Εμπίπτει σε κρατική χορηγία.

