Η Κύπρος στις κορυφαίες θέσεις ΕΕ εργαζομένων ICT με πτυχίο

Η Κύπρος καταγράφει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σημαντική ανισορροπία μεταξύ ανδρών και γυναικών στους εργαζομένους με υπόβαθρο στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ICT), σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η Eurostat.

Ειδικότερα, στην Κύπρο το 96,4% των εργαζομένων με εκπαίδευση ICT το 2025 διαθέτει τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ποσοστό που κατατάσσει τη χώρα μεταξύ των κορυφαίων στην ΕΕ.

Σε ό,τι αφορά την κατανομή φύλου στην Κύπρο, οι άνδρες αντιστοιχούν στο 85,1% των εργαζομένων με εκπαίδευση ICT το 2025, ενώ οι γυναίκες στο 14,9%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το 2024 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 70,9% για τους άνδρες και 29,1% για τις γυναίκες

Το 2025 στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφηκαν 3,4 εκατομμύρια εργαζόμενοι με εκπαίδευση ICT, αριθμός αυξημένος κατά 5,1% σε σχέση με το 2024, όταν ανέρχονταν σε 3,2 εκατομμύρια. Η ανάλυση δείχνει ότι οι άνδρες εξακολουθούν να αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα, αντιπροσωπεύοντας το 83,4% (2,8 εκατομμύρια) του συνόλου, ενώ το ποσοστό των γυναικών διαμορφώνεται στο 16,6%.

Παρά τη συνολική αύξηση του αριθμού των γυναικών στον τομέα από το 2015, όταν ανέρχονταν σε 0,4 εκατομμύρια, σε 0,6 εκατομμύρια το 2025, το ποσοστό τους στο σύνολο παραμένει αμετάβλητο. Σε σύγκριση με το 2024, καταγράφεται μείωση 2,6% στον αριθμό των γυναικών, ενώ το ποσοστό τους υποχώρησε κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες, από 17,9% σε 16,6%.

Σε επίπεδο κρατών μελών, τα υψηλότερα ποσοστά ανδρών στους εργαζόμενους με εκπαίδευση ICT καταγράφονται στην Τσεχία (92,9%), τη Σλοβενία (89,1%), τη Λετονία (89,0%), τη Λιθουανία (88,9%) και τη Σλοβακία (88,4%).

Αντίστοιχα, για τις γυναίκες στον συγκεκριμένο τομέα, τα υψηλότερα ποσοστά εντοπίζονται στη Δανία (30,0%), τη Σουηδία (29,8%), τη Ρουμανία (28,6%), τη Βουλγαρία (25,6%) και την Κροατία (25,2%).

Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν επίσης ότι η πλειονότητα των εργαζομένων με εκπαίδευση ICT στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το 2025, το 74,8% είχε ολοκληρώσει πανεπιστημιακές σπουδές, ενώ το υπόλοιπο 25,2% είχε δευτεροβάθμια ή μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Σε επίπεδο κρατών μελών, πιο υψηλά ποσοστά καταγράφονται στη Δανία (97,7%) και τη Γαλλία (96,6%), ενώ την Κύπρο ακολουθούν η Ιρλανδία (92,3%), η Βουλγαρία (91,1%) και η Κροατία (90,9%).

Στον αντίποδα, χαμηλότερα ποσοστά τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στους εργαζόμενους με εκπαίδευση ICT καταγράφονται στην Ιταλία, όπου το 69,2% δεν διαθέτει πανεπιστημιακό τίτλο και στην Πορτογαλία με 58,8%.

Πηγή: ΚΥΠΕ