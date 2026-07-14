Μια Λαμπρή Γιορτή Γνώσης και Επιτυχιών: Η Τελετή Αποφοίτησης 2026 του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus

Σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη συγκίνηση, υπερηφάνεια και αισιοδοξία για το μέλλον, πραγματοποιήθηκε η Τελετή Αποφοίτησης του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus, την Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2026, στο Παττίχειο Αμφιθέατρο στη Λάρνακα, γιορτάζοντας την ολοκλήρωση της ακαδημαϊκής πορείας των αποφοίτων του.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία και τις ομιλίες τους η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, κα Αννίτα Δημητρίου και η Πρύτανης του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus, καθηγήτρια Ειρήνη Πολυκάρπου.

Στον χαιρετισμό της, η Πρύτανης του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus, καθηγήτρια Ειρήνη Πολυκάρπου, γιόρτασε την επιμονή, την σκληρή δουλειά, την ανθεκτικότητα, την αποφασιστικότητα, αλλά και το ήθος που επέδειξαν οι απόφοιτοι κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, αναγνωρίζοντας παράλληλα τη σημαντική στήριξη που έλαβαν από τις οικογένειές τους. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη συμβολή του ακαδημαϊκού προσωπικού, το οποίο συνόδευσε τους φοιτητές με αφοσίωση και συνέπεια σε κάθε στάδιο της εκπαιδευτικής τους πορείας, καθώς και στα μέλη των διάφορων υπηρεσιών του Πανεπιστημίου για την ακούραστη υποστήριξή τους. Κάλεσε τους αποφοίτους να τολμήσουν να κάνουν διαφορά, με θάρρος να κυνηγήσουν τις φιλοδοξίες τους, με αποφασιστικότητα να μετατρέπουν τις προκλήσεις σε ευκαιρίες. Τους θύμισε ότι η επιτυχία δεν είναι προορισμός, και η αποτυχία δεν είναι το τέλος του ταξιδιού. Αυτό που πραγματικά έχει σημασία είναι να συνεχίσουν να προχωρούν, να μαθαίνουν από κάθε εμπειρία και να επιμένουν απέναντι στις αντιξοότητες. Κλείνοντας, τους προέτρεψε να μην αναμένουν παθητικά την κατάλληλη στιγμή, αλλά να κάνουν το βήμα, να μιλήσουν ανοιχτά, να αναλάβουν πρωτοβουλίες, και να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους για μια θετική και ουσιαστική αλλαγή στην κοινωνία.

Απευθυνόμενη στους αποφοίτους, η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννίτα Δημητρίου, συνεχάρη τους νέους πτυχιούχους για την ολοκλήρωση αυτού του σημαντικού σταδίου της ζωής τους, υπογραμμίζοντας ότι η επιτυχία τους είναι προϊόν επιμονής, αφοσίωσης και σκληρής δουλειάς. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο ανθρώπινο και φιλόξενο περιβάλλον του Πανεπιστημίου, το οποίο, όπως σημείωσε, χαρακτηρίζεται από ζεστασιά, φιλικότητα και ουσιαστική στήριξη προς τους φοιτητές. Δεν παρέλειψε επίσης να αναγνωρίσει τη συμβολή των ακαδημαϊκών, των οικογενειών και των φίλων, οι οποίοι στάθηκαν δίπλα στους αποφοίτους σε όλη τη διάρκεια της ακαδημαϊκής τους διαδρομής. Ολοκληρώνοντας την ομιλία της, τους ευχήθηκε κάθε επιτυχία στη μετέπειτα πορεία τους, προτρέποντάς τους να αξιοποιήσουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους με υπευθυνότητα και τόλμη.

Η βραδιά κορυφώθηκε με την βράβευση των αποφοίτων που διακρίθηκαν για τις επιδόσεις και την αριστεία τους. Η στιγμή αυτή προσέδωσε έναν ιδιαίτερο και συγκινητικό τόνο στην τελετή, χαρίζοντας σε όλους τους παρευρισκόμενους μια αξέχαστη εμπειρία.

Το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus αποτελεί με υπερηφάνεια το Βρετανικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Ως πλήρως αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου, διαπιστευμένο από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.) της Κύπρου, αλλά και από τον Βρετανικό Φορέα Διασφάλισης Ποιότητας (QAA), το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus προσφέρει στους αποφοίτους του διπλή απονομή πτυχίου από το University of Lancashire UK και το UCLan Cyprus — τίτλοι σπουδών με αναγνώριση σε Κύπρο, Ηνωμένο Βασίλειο, Ευρώπη αλλά και διεθνώς, καθώς και διαπιστεύσεις από αναγνωρισμένα και πιστοποιημένα επαγγελματικά και θεσμικά σώματα και οργανισμούς, διασφαλίζοντας της αξία τους σε ολόκληρο τον κόσμο.

Με επίκεντρο τον φοιτητή, το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus καλλιεργεί ένα δυναμικό και υποστηρικτικό ακαδημαϊκό περιβάλλον, το οποίο ενθαρρύνει τη δημιουργική σκέψη και ενισχύει την καινοτομία και το επιχειρηματικό πνεύμα. Η αποδοχή και ένταξη της διαφορετικότητας και η ισότητα ευκαιριών βρίσκονται στον πυρήνα της φιλοσοφίας του ιδρύματος, προσφέροντας σε κάθε φοιτητή και φοιτήτρια τον χώρο να εξελιχθεί και να ξεχωρίσει.