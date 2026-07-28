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Ξεκινούν παγκύπριες ενημερωτικές συγκεντρώσεις για τη δημόσια προσφορά μετοχών του Συνεργατισμού

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η Παγκύπρια Συνεργατική Εταιρεία Συμμετοχών και Προώθησης Συνεργατισμού και η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου οργανώνουν περιφερειακές συναντήσεις για ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τη δημόσια προσφορά 42 εκατ. νέων μετοχών.

Περιφερειακές παγκύπριες συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα, όπως ανακοίνωσε η Παγκύπρια Συνεργατική Εταιρεία Συμμετοχών και Προώθησης Συνεργατισμού Λτδ σε συνεργασία με την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για τους όρους της δημόσιας προσφοράς 42 εκατομμυρίων νέων μετοχών της εταιρείας.

Οι ενημερωτικές συναντήσεις πραγματοποιούνται μετά την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και αποσκοπούν στην παροχή πληροφοριών προς το κοινό σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής.

Η έναρξη των συγκεντρώσεων θα γίνει στις 30 Ιουλίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Αστρομερίτη, ενώ ακολουθούν εκδηλώσεις στην Ευρύχου, τον Κάμπο, τη Μαραθάσα και το Πελένδρι.

Συγκεκριμένα έχουν προγραμματιστεί:

  • 30 Ιουλίου 2026, 7:30 μ.μ. – Πολιτιστικό Κέντρο Αστρομερίτη
  • 4 Αυγούστου 2026, 7:00 μ.μ. – Τριπτόλεμος Ευρύχου
  • 5 Αυγούστου 2026 – Μαραθάσα
  • 6 Αυγούστου 2026, 5:30 μ.μ. – Καφενείο Κούλας Πηλαβάκη, Κάμπος
  • 27 Αυγούστου 2026, 7:00 μ.μ. – Κινηματοθέατρο «Όλυμπος», Πελένδρι

Όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν μετοχές και να εγγραφούν ως μέλη της εταιρείας θα πρέπει να έχουν μαζί τους την ταυτότητά τους, τραπεζική κάρτα και λογαριασμό κοινής ωφελείας, όπως της ΑΗΚ, τηλεφώνου ή ύδρευσης.

Οι διοργανωτές υπενθυμίζουν ότι πριν από την υποβολή αίτησης συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά το εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο και τους όρους της δημόσιας προσφοράς.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από την υποβολή αίτησης, οι επενδυτές πρέπει να μελετήσουν προσεχτικά το εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο στην ιστοσελίδα https://shares.pccpc.cy/docs/enimerotiko-deltio.pdf και τους όρους της Δημόσιας προσφοράς.

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