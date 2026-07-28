Σοβαρή καταγγελία κοινοτάρχη Αγίας Άννας: «Άφησαν τη φωτιά να καίει για να καθαρίσει το πεδίο βολής» (ηχητικό)

Ενήμερη για την προγραμματισμένη καταστροφή βλημάτων στο πεδίο βολής ήταν η τοπική αρχή της Αγίας Άννας, όπως ανέφερε ο κοινοτάρχης της κοινότητας, κ. Γεωργίου, σχολιάζοντας την πυρκαγιά που ξέσπασε μετά τις εκρήξεις.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Π» και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, ο κοινοτάρχης ανέφερε ότι η κοινότητα είχε ενημερωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες πως επρόκειτο να πραγματοποιηθεί καταστροφή βλημάτων. Τόνισε, ωστόσο, ότι η ενημέρωση δεν αναιρεί την ευθύνη για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο εξαιρετικά υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.

«Όταν πρόκειται να γίνει μια έκρηξη σε συγκεκριμένο σημείο, γνωρίζουν πού και πότε θα γίνει. Άρα μπορούσαν να προετοιμάσουν κατάλληλα τον χώρο», ανέφερε.

«Οι αντιπυρικές ζώνες δεν καθαρίστηκαν»

Ο κ. Γεωργίου υποστήριξε ότι οι αντιπυρικές ζώνες εντός του πεδίου βολής δεν είχαν καθαριστεί, παρά τις επανειλημμένες υποδείξεις της κοινότητας.

Όπως ανέφερε, η τοπική αρχή είχε αποστείλει επιστολή προς το Υπουργείο Άμυνας, ζητώντας τον καθαρισμό τους, χωρίς όμως να υπάρξει ανταπόκριση.

«Εδώ και χρόνια δεν έχουν καθαριστεί οι αντιπυρικές ζώνες», υποστήριξε, αντικρούοντας τη θέση που, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην εκπομπή, εξέφρασε νωρίτερα ο αντιπύραρχος Λογγίνος, ότι ο χώρος είχε επιθεωρηθεί και τα χόρτα ήταν καθαρισμένα.

Ο κοινοτάρχης αναγνώρισε ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε αμέσως μετά την εκδήλωση της φωτιάς. Εξέφρασε, όμως, την άποψη ότι η πυρκαγιά θα μπορούσε να είχε περιοριστεί πολύ νωρίτερα, προτού πλησιάσει τις κατοικημένες περιοχές.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η φωτιά ξεκίνησε σε ανοικτή περιοχή του πεδίου βολής, όπου υπήρχε κυρίως άγρια βλάστηση και η οποία βρισκόταν αρκετά χιλιόμετρα μακριά από τις κοινότητες. Διερωτήθηκε, μάλιστα, γιατί δεν χρησιμοποιήθηκαν από την πρώτη στιγμή περισσότερα επίγεια ή εναέρια μέσα πυρόσβεσης.

Καμπάνες και κάτοικοι μέσα στη φωτιά

Όπως είπε, το χωριό άρχισε να κινδυνεύει αργότερα το απόγευμα, ενώ μετά τις 5:00 εστάλη μήνυμα προς τους κατοίκους και άρχισαν να χτυπούν οι καμπάνες.

«Κινδύνευσαν άνθρωποι», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η κατάσταση θα μπορούσε να είχε λάβει ακόμη πιο επικίνδυνες διαστάσεις.

Ιδιαίτερα σοβαρή ήταν η καταγγελία που διατύπωσε στη συνέχεια ο κ. Γεωργίου. Συγκεκριμένα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η φωτιά αφέθηκε να καίει εντός του πεδίου βολής, ώστε να καθαριστεί η βλάστηση και να μπορούν να συνεχιστούν αργότερα οι στρατιωτικές ασκήσεις.

«Θεωρώ ότι σκόπιμα μένει η φωτιά στο πεδίο βολής για να καεί, ώστε να μπορούν να κάνουν τις ασκήσεις τους μετά», υποστήριξε, προσθέτοντας ότι παρόμοια περιστατικά συμβαίνουν σχεδόν κάθε χρόνο.

Κατά τον ίδιο, η πρακτική που ακολουθείται είναι να αφήνεται η φωτιά να φτάσει μέχρι τις αντιπυρικές ζώνες, με την προσδοκία ότι θα ανακοπεί εκεί. «Και αν περάσει, πέρασε», είπε χαρακτηριστικά.

Καταλόγισε ευθύνες σε κυβέρνηση και Υπουργείο Άμυνας

Ο κοινοτάρχης καταλόγισε πολιτικές ευθύνες στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στον Υπουργό Άμυνας, υποστηρίζοντας ότι η Εθνική Φρουρά λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου και ότι η πραγματοποίηση καταστροφής βλημάτων σε συνθήκες κόκκινου συναγερμού δεν θα έπρεπε να επιτραπεί.

Σε παρατήρηση ότι ο Πρόεδρος και ο Υπουργός Άμυνας ενδεχομένως να μην γνώριζαν για τη συγκεκριμένη επιχείρηση, απάντησε ότι, ακόμη και αν δεν είχαν ενημερωθεί προσωπικά, όφειλαν να διασφαλίσουν πως σε ημέρες ακραίου κινδύνου δεν θα πραγματοποιούνταν δραστηριότητες που μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά.

«Όταν εκδίδονται ανακοινώσεις για κόκκινο συναγερμό, έπρεπε να γνωρίζουν και να λαμβάνονται οι κατάλληλες αποφάσεις», κατέληξε.