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Πού θα εγκατασταθούν έξυπνοι μετρητές της ΑΗΚ τον Αύγουστο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η ΑΗΚ συνεχίζει το πρόγραμμα μαζικής αντικατάστασης μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Αμμόχωστο και Πάφο, με ολιγόλεπτες διακοπές ρεύματος κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Τη συνέχιση του έργου μαζικής εγκατάστασης έξυπνων μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια του Αυγούστου ανακοίνωσε η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), με εργασίες να προγραμματίζονται σε περιοχές όλων των επαρχιών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΗΚ, στη Λευκωσία οι εργασίες θα επικεντρωθούν στον Στρόβολο, στην περιοχή που περικλείεται από τις λεωφόρους Αθαλάσσας, Λεμεσού, Τζον Κένεντι, Δημοσθένη Σεβέρη και Στροβόλου.

Στη Λεμεσό, οι εγκαταστάσεις θα γίνουν σε τμήματα της Μέσα Γειτονιάς, μεταξύ των οδών Μακαρίου Γ΄, Γρηγόρη Αυξεντίου, Ομήρου, Γρίβα Διγενή, Γεωργίου Νεοφύτου και της λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού, καθώς και στην περιοχή μεταξύ της οδού Μακαρίου, της λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού, της λεωφόρου Αγίου Αθανασίου και του αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας – Λεμεσού.

Στη Λάρνακα, το πρόγραμμα θα καλύψει την περιοχή μεταξύ των λεωφόρων Αρτέμιδος και Φανερωμένης και της οδού Πιαλέ Πασιά, μέχρι τα όρια της παραλίας Μακένζι.

Στην επαρχία Αμμοχώστου, οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο Παραλίμνι, εκατέρωθεν των οδών Ακροπόλεως και Αγίου Δημητρίου, κατά μήκος της λεωφόρου Γρίβα Διγενή, καθώς και στην περιοχή του Κόννου.

Στην Πάφο, η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών θα προχωρήσει στη Γεροσκήπου, στην περιοχή νότια του αυτοκινητοδρόμου Λεμεσού – Πάφου μέχρι τη λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, από τον κυκλικό κόμβο στην είσοδο της πόλης μέχρι την Αγία Μαρινούδα.

Η ΑΗΚ υπενθυμίζει ότι για την ασφαλή αντικατάσταση των υφιστάμενων μετρητών απαιτείται προσωρινή διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία δεν αναμένεται να υπερβαίνει τα 20 λεπτά, και απολογείται για τυχόν ταλαιπωρία του κοινού.

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