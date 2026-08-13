Η Freedom Holding Corp. καταγράφει αύξηση εσόδων κατά 40% το α΄ τρίμηνο του οικονομικού έτους 2027

Η Freedom Holding Corp. (Nasdaq: FRHC), η μητρική εταιρεία της Freedom24, δημοσίευσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2027, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2026. Τα συνολικά καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 732,5 εκατ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 40% σε ετήσια βάση, έναντι 524,0 εκατ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Τα καθαρά κέρδη του τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 31,7 εκατ. δολάρια ή 0,52 δολάρια ανά μετοχή σε απομειωμένη βάση, έναντι 37,4 εκατ. δολαρίων ή 0,61 δολαρίων ανά μετοχή σε απομειωμένη βάση ένα χρόνο νωρίτερα. Το συνολικό ενεργητικό αυξήθηκε στα 14,0 δισ. δολάρια, από 13,2 δισ. δολάρια στις 31 Μαρτίου 2026, ενώ ο συνολικός αριθμός πελατών του ομίλου στους τομείς της τραπεζικής, της χρηματιστηριακής, της ασφαλιστικής και άλλων δραστηριοτήτων έφτασε τους 8.743.000.

Βασικοί δείκτες της περιόδου:

Συνολικά καθαρά έσοδα — $732,5 εκατ., αύξηση 40% σε ετήσια βάση

Καθαρά κέρδη τριμήνου — $31,7 εκατ.

Βασικά κέρδη ανά μετοχή — $0,52

Συνολικά περιουσιακά στοιχεία — $14,0 δισ., έναντι $13,2 δισ. στις 31 Μαρτίου 2026

Συνολικός αριθμός πελατών στους τραπεζικούς, χρηματιστηριακούς, ασφαλιστικούς και λοιπούς τομείς — 8 743 000

Η S&P Global Ratings αναβάθμισε τις μακροπρόθεσμες πιστοληπτικές αξιολογήσεις βασικών θυγατρικών της Freedom Holding Corp. από «B+» σε «BB-»

Η ανάπτυξη προήλθε κυρίως από την ισχυρή επίδοση των χρηματιστηριακών και τραπεζικών δραστηριοτήτων. Τα έσοδα από χρηματιστηριακές δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 60%, στα 282,6 εκατ. δολάρια, λόγω της αύξησης των εσόδων από αμοιβές και προμήθειες, καθώς και των εσόδων από τόκους. Ο αριθμός των ιδιωτών πελατών χρηματιστηριακών υπηρεσιών αυξήθηκε σε 874.000, έναντι 858.000 στις 31 Μαρτίου 2026.

Τα έσοδα από τραπεζικές δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 54%, στα 225,2 εκατ. δολάρια, κυρίως λόγω των πράξεων συναλλάγματος, των κερδών από συναλλαγές σε τίτλους, των υψηλότερων μη πραγματοποιηθέντων κερδών από την αποτίμηση τίτλων στην εύλογη αξία και της αύξησης των εσόδων από τόκους. Ο συνολικός αριθμός τραπεζικών πελατών έφτασε τα 5,4 εκατ., έναντι 5,0 εκατ. στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου.

“Τα αποτελέσματα του τριμήνου αντικατοπτρίζουν τη σταθερή ισχύ και τη δυναμική της επιχείρησής μας στο πλαίσιο του οικοσυστήματος Freedom, — δήλωσε ο Timur Turlov, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Freedom Holding Corp. — Καταγράψαμε σημαντική αύξηση τόσο των εσόδων όσο και της πελατειακής βάσης, κάτι που επιβεβαιώνει την αξιοπιστία του διαφοροποιημένου μοντέλου μας καθώς εισερχόμαστε σε νέες αγορές και αναπτύσσουμε νέους επιχειρηματικούς τομείς”.

Ο Turlov σημείωσε επίσης ότι η ψηφιακή στρατηγική fintech της εταιρείας παραμένει βασικός παράγοντας ανάπτυξης: “Το Freedom SuperApp συνεχίζει να ενοποιεί χρηματοοικονομικές και υπηρεσίες lifestyle σε μία ενιαία, απρόσκοπτη εμπειρία για τους πελάτες μας. Η δυνατότητα να εναλλάσσονται ελεύθερα μεταξύ προϊόντων, καθώς και η ικανότητα της πλατφόρμας μας να προβλέπει τις ανάγκες των χρηστών βάσει δεδομένων και AI, μας επιτρέπουν να χτίζουμε βαθύτερες σχέσεις με τους πελάτες και να δημιουργούμε μεγαλύτερη αξία με αυξανόμενη αποδοτικότητα”.

Κατά τη διάρκεια του τριμήνου η Freedom Holding Corp. συνέχισε να ενισχύει το ψηφιακό οικοσύστημα: την 1η Ιουνίου 2026 η εταιρεία απέκτησε το 100% των μετοχών της ChessBase GmbH, μίας από τις παλαιότερες και μεγαλύτερες πλατφόρμες παγκοσμίως, που εξειδικεύονται σε λογισμικό σκακιού, αναλύσεις και βάσεις δεδομένων.

Τον Ιούνιο η S&P Global Ratings αναβάθμισε τις μακροπρόθεσμες πιστοληπτικές αξιολογήσεις των Freedom Finance JSC, Freedom Finance Europe Ltd., Freedom Finance Global PLC και Freedom Bank Kazakhstan JSC από «B+» σε «BB-» με σταθερή προοπτική. Η αναβάθμιση αντανακλά τη συνεπή πρόοδο του ομίλου στην ενίσχυση της χρηματοοικονομικής πειθαρχίας, της διαχείρισης κινδύνων και του πλαισίου συμμόρφωσης.