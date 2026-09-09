Μειώθηκαν οι πωλήσεις μπίρας τον Αύγουστο, εκτοξεύθηκαν οι εξαγωγές

Μείωση κατά 2,3% παρουσίασαν οι συνολικές παραδόσεις μπίρας (εγχώρια αγορά και εξαγωγές) τον Αύγουστο του 2026, σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία την Τετάρτη. Παρά τη μείωση, οι εξαγωγές μπίρας εκτινάχθηκαν κατά 50,8%.

Συγκεκριμένα, τον Αύγουστο του 2026 παραδόθηκαν 4,41 εκ. λίτρα μπίρας, σε σχέση με 4,51 εκ. λίτρα τον Αύγουστο του 2025, καταγράφοντας μείωση 2,3%.

Μείωση 3,8%, σε σχέση με τον περσινό Αύγουστο, καταγράφηκε στις παραδόσεις μπίρας στην εγχώρια αγορά, υποχωρώντας στα 4.223.793 λίτρα.

Ωστόσο, μεγάλη αύξηση κατά 50,8% καταγράφηκε τον Αύγουστο του 2026 στις εξαγωγές μπίρας, αγγίζοντας τα 192.313 λίτρα, από 127.522 λίτρα τον Αύγουστο του 2025.

Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2026, οι συνολικές παραδόσεις μπίρας μειώθηκαν κατά 22%.

Πηγή: ΚΥΠΕ