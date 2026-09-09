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Νέα «ζώνη απαγόρευσης» ανακοίνωσε το Ιράν κοντά στα Στενά του Ορμούζ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τη δημιουργία νέας ζώνης περιορισμένης ναυσιπλοΐας που εκτείνεται από την περιοχή του Τσαμπαχάρ προς τον Κόλπο του Ομάν και τμήμα της Αραβικής Θάλασσας. Η κίνηση έρχεται σε περίοδο αυξημένης έντασης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, με την Τεχεράνη να προειδοποιεί ότι πλοία που θα εισέρχονται στη ζώνη χωρίς προηγούμενο συντονισμό θα υπόκεινται σε κυρώσεις.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι μια νέα «ζώνη απαγόρευσης» στα ανοικτά των Στενών του Ορμούζ θα καλύπτει μέρος του Κόλπου του Ομάν και πέραν αυτού, προσθέτοντας ότι οι ακριβείς συντεταγμένες της ζώνης αυτής θα ανακοινωθούν μεταγενέστερα.

«(Η ζώνη αυτή) ξεκινά περίπου προς την κατεύθυνση του Τσαμπαχάρ, καλύπτει μέρος του Κόλπου του Ομάν και μέρος της Αραβικής Θάλασσας (...) Αν ένα πλοίο εισέλθει σε αυτήν τη ζώνη χωρίς εκ των προτέρων συντονισμό, θα υπόκειται σε κυρώσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος των Φρουρών, Χοσεΐν Μοχεμπί, στην κρατική τηλεόραση, διευκρινίζοντας ότι αυτές οι κυρώσεις θα περιλαμβάνουν απαγόρευση πρόσβασης σε υπηρεσίες που σχετίζονται με τη ναυσιπλοΐα.

Η ανακοίνωση έρχεται εν μέσω αναζωπύρωσης των πληγμάτων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και επιθέσεων ιρανικών δυνάμεων σε εμπορικά πλοία στα Στενά.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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ΙΡΑΝΦΡΟΥΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ

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