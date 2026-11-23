Η ψηφιακή μετάβαση έχει πάψει να αποτελεί επιλογή για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι ψηφιακές πληρωμές και η παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν πλέον μέρος της καθημερινής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Μαζί με τις νέες δυνατότητες, όμως, έρχονται και αυξημένες υποχρεώσεις, τόσο σε επίπεδο προστασίας του καταναλωτή όσο και σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των συναλλαγών και των εταιρικών συστημάτων.

Για τις κυπριακές επιχειρήσεις, η πρόκληση γίνεται διπλή. Από τη μία, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να διαμορφώσει αυστηρότερους κανόνες για τη λειτουργία της ψηφιακής αγοράς. Από την άλλη, οι κυβερνοεπιθέσεις εξελίσσονται σε έναν ουσιαστικό επιχειρηματικό κίνδυνο, με τις μικρότερες εταιρείες να βρίσκονται συχνά περισσότερο εκτεθειμένες λόγω περιορισμένων τεχνικών και οικονομικών δυνατοτήτων.

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πράξη Ψηφιακής Δικαιοσύνης (Digital Fairness Act), που παρουσιάστηκε στις 11 Νοεμβρίου 2026, εντάσσεται σε αυτή την προσπάθεια αναμόρφωσης του πλαισίου λειτουργίας της ψηφιακής αγοράς. Στόχος είναι η προστασία του καταναλωτή στο διαδίκτυο να προσεγγίσει τα επίπεδα προστασίας που ισχύουν στις συναλλαγές με φυσική παρουσία.

Το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Consumer Conditions Scoreboard που επικαλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περίπου έξι στους δέκα Ευρωπαίους πραγματοποιούν πλέον αγορές αγαθών ή υπηρεσιών μέσω διαδικτύου. Ωστόσο, οι καταναλωτές που επιλέγουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές έχουν πάνω από 60% περισσότερες πιθανότητες να αντιμετωπίσουν προβλήματα σε σύγκριση με όσους πραγματοποιούν αγορές σε φυσικά καταστήματα.

Η Επιτροπή εκτιμά ότι οι προτεινόμενες παρεμβάσεις μπορούν να εξοικονομήσουν έως και 13,7 δισ. ευρώ ετησίως για τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Για τις κυπριακές επιχειρήσεις που λειτουργούν με διαφανείς όρους, η αλλαγή έχει και την πρόσθετη διάσταση της δημιουργία πιο ισότιμων συνθηκών ανταγωνισμού.

Το νέο πλαίσιο αφορά και εταιρείες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαθέτουν προϊόντα ή υπηρεσίες σε Ευρωπαίους καταναλωτές. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η υποχρέωσή τους να ορίζουν νόμιμο εκπρόσωπο εντός της Ένωσης, περιορίζοντας τα περιθώρια αποφυγής των ευρωπαϊκών κανόνων.

Οι αλλαγές δεν αφορούν μόνο τις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες. Μια κυπριακή επιχείρηση με ηλεκτρονικό κατάστημα, εφαρμογή, σύστημα διαδικτυακών κρατήσεων ή εμπορική δραστηριότητα μέσω κοινωνικών δικτύων θα πρέπει να εξετάσει κατά πόσο οι πρακτικές της ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι παραπλανητικές πρακτικές, γνωστές ως «dark patterns». Πρόκειται για τεχνικές σχεδιασμού που ωθούν τον καταναλωτή σε μια αγορά μέσω τεχνητής πίεσης, όπως οι ψευδείς ενδείξεις ότι απομένουν ελάχιστα τεμάχια ενός προϊόντος ή τα παραπλανητικά χρονόμετρα αντίστροφης μέτρησης.

Παράλληλα, ενισχύονται οι απαιτήσεις διαφάνειας στις τιμές, με στόχο να περιοριστούν οι κρυφές χρεώσεις που εμφανίζονται στο τελικό στάδιο της πληρωμής.

Προβλέπονται επίσης παρεμβάσεις για τις εικονικές ουρές αναμονής, τις αυτόματες ανανεώσεις συνδρομών και τις δωρεάν δοκιμαστικές περιόδους που μετατρέπονται σε πληρωμένες υπηρεσίες χωρίς επαρκή ενημέρωση του πελάτη.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η δυνατότητα εύκολης ακύρωσης μιας ψηφιακής συνδρομής, με διαδικασία αντίστοιχα απλή με εκείνη της εγγραφής. Η εξυπηρέτηση πελατών δεν θα πρέπει, επίσης, να περιορίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένα συστήματα και chatbots, αλλά να διασφαλίζεται η δυνατότητα επικοινωνίας με άνθρωπο.

Το πλαίσιο περιλαμβάνει ακόμη κανόνες για τη διαφάνεια των εμπορικών συνεργασιών με influencers, καθώς και περιορισμούς στην αθέμιτη εξατομικευμένη διαφήμιση και τιμολόγηση που στοχεύει ανηλίκους.

Οι κυβερνοαπειλές δεν κάνουν διακρίσεις

Η συμμόρφωση με τους κανόνες προστασίας των καταναλωτών είναι μόνο η μία πλευρά του ζητήματος. Η άλλη αφορά την προστασία των ίδιων των επιχειρήσεων από τις κυβερνοεπιθέσεις.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Κυβερνοασφάλειας (ENISA) αναφέρει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μεταξύ των βασικών στόχων των κυβερνοεγκληματιών.

Το περιορισμένο προσωπικό πληροφορικής, τα ανεπαρκή συστήματα προστασίας και η εξάρτηση από εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών δημιουργούν αδυναμίες που μπορούν να αξιοποιηθούν από επιτιθέμενους.

Οι απειλές δεν περιορίζονται πλέον στην υποκλοπή προσωπικών δεδομένων. Μπορούν να οδηγήσουν σε διακοπή της λειτουργίας μιας επιχείρησης, απώλεια εσόδων, οικονομική ζημιά και πλήγμα στη φήμη της.

Τέσσερις κατηγορίες επιθέσεων απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή:

Ηλεκτρονικό ψάρεμα (phishing και quishing): Παραπλανητικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, SMS ή κακόβουλοι κωδικοί QR χρησιμοποιούνται για την υποκλοπή κωδικών πρόσβασης σε εταιρικούς λογαριασμούς, υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.