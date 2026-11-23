Σύμφωνα με ανάρτηση του υπεύθυνου επικοινωνίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, στην πλατφόρμα Χ, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς ανταποκρίθηκαν δύο στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα από πυροσβεστικούς σταθμούς της Λευκωσίας.

Όπως ανέφερε ο κ. Κεττής, λόγω της φύσης και της ποσότητας των υλικών που καίγονται, η επιχείρηση πλήρους κατάσβεσης αναμένεται να διαρκέσει αρκετή ώρα.

Οι προσπάθειες των πυροσβεστών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.