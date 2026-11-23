Πυρκαγιά ξέσπασε σε μεγάλο σωρό από ελαστικά, πλαστικά και άλλα άχρηστα υλικά, κοντά στη βιοτεχνική περιοχή Λακατάμιας, προκαλώντας πυκνούς καπνούς που είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση.
Συναγερμός στη Πυροσβεστική - Μεγάλη πυρκαγιά σε ελαστικά και πλαστικά στη Λακατάμια, ορατοί από μακριά οι καπνοί
Όπως ανέφερε ο κ. Κεττής, λόγω της φύσης και της ποσότητας των υλικών που καίγονται, η επιχείρηση πλήρους κατάσβεσης αναμένεται να διαρκέσει αρκετή ώρα.
Σύμφωνα με ανάρτηση του υπεύθυνου επικοινωνίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, στην πλατφόρμα Χ, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς ανταποκρίθηκαν δύο στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα από πυροσβεστικούς σταθμούς της Λευκωσίας.
Όπως ανέφερε ο κ. Κεττής, λόγω της φύσης και της ποσότητας των υλικών που καίγονται, η επιχείρηση πλήρους κατάσβεσης αναμένεται να διαρκέσει αρκετή ώρα.
Οι προσπάθειες των πυροσβεστών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
Πυρκαγιά σε μεγάλο σωρό από ελαστικά, άχρηστα υλικά και πλαστικά παρά την βιοτεχνική Λακατάμιας. Η πυρκαγιά είναι ορατή από απόσταση. Ανταποκρίθηκαμε με δύο στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα από Πυροσβεστικούς Σταθμούς Λευκωσίας. Η πυρκαγιά θα χρειαστεί αρκετή ώρα για την πλήρη κατάσβεση της.— Andreas Kettis (@akettis) November 23, 2026
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