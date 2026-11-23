Η CITHA εδρεύει στις Βρυξέλλες και εκπροσωπεί τους συνδέσμους του διεθνούς εμπορίου ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμών. Έχει θέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις επιπτώσεις των αμερικανικών δασμών στις διατλαντικές συναλλαγές, ενώ στη συζήτηση για την ευρωπαϊκή οδηγία περί δέουσας επιμέλειας είχε ζητήσει οι υποχρεωτικοί έλεγχοι να περιοριστούν στους άμεσους προμηθευτές. Είχε επισημάνει ότι η παρακολούθηση ολόκληρης της εφοδιαστικής αλυσίδας συνεπάγεται σημαντικό κόστος, ιδίως για μικρότερες επιχειρήσεις που έχουν περιορισμένη δυνατότητα να ελέγχουν εταιρείες με τις οποίες δεν συναλλάσσονται απευθείας.

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο κ. Δημητριάδης αναφέρθηκε στην πίεση που δέχονται οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις από ανταγωνιστές που λειτουργούν με χαμηλότερο ενεργειακό κόστος, λιγότερες ρυθμιστικές υποχρεώσεις και ισχυρότερη κρατική στήριξη. Την ίδια ώρα, οι εταιρείες στην Ευρώπη καλούνται να επενδύσουν στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και να ανταποκριθούν σε αυξανόμενες απαιτήσεις για τη βιωσιμότητα και την κυβερνοασφάλεια. Ο πρόεδρος του CIBA ζήτησε οι υποχρεώσεις αυτές να είναι εφαρμόσιμες και αναλογικές.

Η πανδημία και οι διαταραχές σε κρίσιμα θαλάσσια περάσματα, όπως ανέφερε, ανέδειξαν την ανάγκη των επιχειρήσεων να έχουν περισσότερες επιλογές τόσο στους προμηθευτές τους όσο και στις διαδρομές μεταφοράς των προϊόντων τους. Σε αυτό το πλαίσιο τοποθέτησε και την Κύπρο, εκτιμώντας ότι η γεωγραφική της θέση μπορεί να αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη εναλλακτικών εμπορικών διαδρομών ανάμεσα στην Ευρώπη και τις αγορές της περιοχής.

Οι νέοι κανόνες για τις ξένες επενδύσεις

Το επίσημο πρόγραμμα της συνέλευσης περιλάμβανε συζήτηση για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων και τις επιπτώσεις των νέων κανόνων στις επιχειρήσεις. Στην Κύπρο, ο σχετικός μηχανισμός ισχύει από τις 2 Απριλίου 2026. Για τις επενδύσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου απαιτείται προηγούμενη έγκριση από το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο εξετάζει τυχόν κινδύνους για την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη. Σε επίπεδο ΕΕ, ο αναθεωρημένος κανονισμός θα εφαρμόζεται πλήρως από τον Ιανουάριο του 2028.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονταν επίσης η παρουσίαση του κυπριακού συνδέσμου και το ζήτημα της βιωσιμότητας στις εφοδιαστικές αλυσίδες, με έμφαση στο πώς οι σχετικές απαιτήσεις επηρεάζουν και τους προμηθευτές των εταιρειών.

Σύνδεση των σπουδών με την αγορά εργασίας

Στην Κύπρο, ένα από τα ζητήματα που θέτει ο CIBA είναι η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, ιδιαίτερα στην τεχνολογία και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Ο σύνδεσμος έχει συστήσει επιτροπή για την εκπαίδευση και την αναβάθμιση δεξιοτήτων και επιδιώκει συνεργασία με πανεπιστήμια. Εισηγείται οι εταιρείες να ενημερώνουν τα ιδρύματα για τις ειδικότητες που δυσκολεύονται να βρουν και τις πρακτικές δεξιότητες που ζητούν, ώστε αυτές οι ανάγκες να λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών. Στόχος είναι περισσότεροι απόφοιτοι πανεπιστημίων της Κύπρου να μπορούν να διεκδικούν θέσεις για τις οποίες οι επιχειρήσεις σήμερα συχνά αναζητούν προσωπικό στο εξωτερικό.

Ο σύνδεσμος ζητεί, επίσης, απλούστερες διαδικασίες αδειοδότησης, σαφή χρονοδιαγράμματα για τη διεκπεραίωση αιτήσεων και ταχύτερη ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών. Όπως επισημαίνει, οι καθυστερήσεις αυξάνουν το κόστος για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ήδη στην Κύπρο και δυσκολεύουν τον προγραμματισμό νέων επενδύσεων. Για την προσέλκυση εταιρειών, ο CIBA υποστηρίζει ότι χρειάζεται στενότερος συντονισμός του κράτους με φορείς όπως το Invest Cyprus.