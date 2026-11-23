Για την προώθηση του έργου βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με τον Δήμο Στροβόλου και τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λευκωσίας, με αντικείμενο τις απαιτούμενες άδειες, την αλλαγή χρήσης του κτηρίου και τις υποδομές που θα πρέπει να εξυπηρετούν τη νέα του λειτουργία. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις κυκλοφοριακές διευθετήσεις, αφού η καθημερινή μετακίνηση μεγάλου αριθμού εργαζομένων προς και από το συγκρότημα δημιουργεί ανάγκες που πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν από την εγκατάσταση των υπηρεσιών. Στις προδιαγραφές που επιδιώκει να εφαρμόσει η τράπεζα περιλαμβάνεται και η περιβαλλοντική αναβάθμιση του ακινήτου, με στόχο τη διαμόρφωση ενός «πράσινου» και ενεργειακά αυτόνομου συγκροτήματος. Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι ως χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης έχει τεθεί το 2029, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα σημειωθούν καθυστερήσεις στις αδειοδοτήσεις ή στην εκτέλεση των κατασκευαστικών εργασιών.

Από τη Λάρνακα στη μεγάλη επένδυση της Λευκωσίας

Η παρουσία του Ορφανίδη στο λιανικό εμπόριο της Κύπρου είχε αρχίσει το 1988 από τη Λάρνακα, όταν ο επιχειρηματίας Χρίστος Ορφανίδης ξεκίνησε την ανάπτυξη της αλυσίδας υπεραγορών που στα επόμενα χρόνια επεκτάθηκε και σε άλλες πόλεις. Το 1995 ακολούθησε η δημιουργία μεγάλου εμπορικού κέντρου στη Λεμεσό, ενώ στις 6 Νοεμβρίου 1999 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του συγκροτήματος στη Λευκωσία, μιας επένδυσης που ξεχώριζε τόσο για τις διαστάσεις της όσο και για το εύρος των εμπορικών δραστηριοτήτων που φιλοξενούσε. Η επιλογή της συγκεκριμένης περιοχής συνέπεσε με μια περίοδο έντονης ανάπτυξης στα νότια της πρωτεύουσας, όπου η παρουσία του νέου ΓΣΠ και του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας συνδυαζόταν με τη δημιουργία οικιστικών περιοχών και εγκαταστάσεων μεγάλων οργανισμών. Το εμπορικό κέντρο μπορούσε να εξυπηρετήσει τόσο τους κατοίκους της πόλης όσο και καταναλωτές που έφθαναν από άλλες περιοχές, σε μια εποχή κατά την οποία η κυπριακή αγορά δεν διέθετε ακόμη τον αριθμό μεγάλων εμπορικών συγκροτημάτων που εμφανίστηκαν τα επόμενα χρόνια. Η υπεραγορά καταλάμβανε περίπου 10.000 τετραγωνικά μέτρα σε έναν όροφο και πλαισιωνόταν από δεκάδες καταστήματα, επιχειρήσεις εστίασης και άλλες υπηρεσίες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίαζε η εταιρεία το 2003, για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών υπήρχαν περίπου 1.300 θέσεις στάθμευσης, ενώ η συνολική διαμόρφωση του συγκροτήματος επέτρεπε στους καταναλωτές να πραγματοποιούν διαφορετικές αγορές χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθούν σε άλλα σημεία της πόλης. Η επισκεψιμότητα, που καταγράφηκε αμέσως μετά την έναρξη της λειτουργίας του, ήταν ιδιαίτερα υψηλή, καθώς, με βάση εταιρικά στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο του 2000, περισσότεροι από 317.000 επισκέπτες είχαν περάσει από την υπεραγορά κατά το πρώτο τρίμηνο. Η μεγάλη ανταπόκριση του κοινού συνοδευόταν από συνεχή εμπλουτισμό των διαθέσιμων εμπορικών επιλογών, με την προσθήκη μικρότερων καταστημάτων, χώρου πώλησης μουσικής, ειδών για πάρτι, εστιατορίου γνωστής αλυσίδας ταχυφαγείων και καφετέριας. Το 2003, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης τεσσάρων χρόνων λειτουργίας, η εταιρεία πραγματοποίησε εορταστικές εκδηλώσεις και προσφορές διάρκειας δεκαπέντε ημερών, ενώ ο Χρίστος Ορφανίδης παρουσίαζε σχέδια για περαιτέρω ανάπτυξη του καταστήματος. Εκείνη την περίοδο, το συγκρότημα είχε ήδη αποκτήσει σταθερή πελατεία, με μεγάλο μέρος της κίνησης να συγκεντρώνεται τα Σαββατοκύριακα και ιδιαίτερα τα Σάββατα, όταν πολλές οικογένειες συνδύαζαν τις προμήθειες της εβδομάδας με την επίσκεψη στα υπόλοιπα καταστήματα. Για τους κατοίκους της Λευκωσίας που έζησαν εκείνη την περίοδο, ο Ορφανίδης ήταν συνδεδεμένος με εικόνες από γεμάτους διαδρόμους, μεγάλα καρότσια, προσφορές στα ράφια και αναμονή στα ταμεία. Η ύπαρξη εστιατορίου, καφετέριας και άλλων εμπορικών χώρων επέτρεπε στις οικογένειες να παραμένουν περισσότερο χρόνο στο συγκρότημα, ενώ η επίσκεψη στην υπεραγορά είχε ενταχθεί στις εβδομαδιαίες συνήθειες σημαντικού αριθμού καταναλωτών.

Το απρόσμενο τέλος

Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο Όμιλος Ορφανίδη συνέχισε να επεκτείνει τις δραστηριότητές του, δημιουργώντας δίκτυο υπεραγορών και εμπορικών κέντρων σε διάφορες περιοχές της Κύπρου. Η ανάπτυξη αυτή, ωστόσο, συνοδεύτηκε αργότερα από οικονομικές δυσκολίες, οι οποίες έγιναν ιδιαίτερα αισθητές το 2012, όταν η εταιρεία αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα ρευστότητας και αυξανόμενες υποχρεώσεις προς τους πιστωτές και τους προμηθευτές της. Κατά την περίοδο εκείνη έγιναν προσπάθειες αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων του ομίλου, οι οποίες περιλάμβαναν περιορισμό του δικτύου καταστημάτων και αναζήτηση λύσεων για την αξιοποίηση μεγάλων ακινήτων. Τον Δεκέμβριο του 2012, ο Χρίστος Ορφανίδης αναγνώρισε δημόσια ότι στη διαχείριση της επιχείρησης είχαν διαπραχθεί λάθη, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τις αποφάσεις που είχαν προηγηθεί.

Οι προσπάθειες αντιμετώπισης των οικονομικών προβλημάτων δεν απέτρεψαν την κατάρρευση της εταιρείας, η οποία στις αρχές του 2013 τέθηκε υπό καθεστώς διαχείρισης. Οι εξελίξεις επηρέασαν τους εργαζομένους, τους προμηθευτές και τους πιστωτές της αλυσίδας, ενώ η λειτουργία των εμπορικών εγκαταστάσεων που είχαν δημιουργηθεί τα προηγούμενα χρόνια δεν μπορούσε πλέον να συνεχιστεί με την ίδια μορφή. Στη Λευκωσία επιχειρήθηκε να διατηρηθεί η δραστηριότητα της υπεραγοράς μέσω νέου επιχειρηματικού σχήματος, με τη Zmarket να ανοίγει την άνοιξη του 2013 υπό τη διαχείριση της B4B CARE Ltd. Η νέα προσπάθεια στηρίχθηκε σε συνεργασίες με επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, χωρίς ωστόσο να εξασφαλιστεί η μακροχρόνια επαναλειτουργία ολόκληρου του συγκροτήματος, όπως αυτό είχε λειτουργήσει κατά την περίοδο της ακμής του Ομίλου Ορφανίδη.

Το ακίνητο των 34 εκατομμυρίων ευρώ

Μετά τον τερματισμό της εμπορικής δραστηριότητας, το συγκρότημα παρέμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα αναξιοποίητο, ενώ το ακίνητο είχε περιέλθει στην Τράπεζα Κύπρου. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ακινήτων της τράπεζας, γνωστή ως REMU, το είχε συμπεριλάβει στα ακίνητα που διέθετε προς πώληση, με ζητούμενο τίμημα 34 εκατομμύρια ευρώ, προτού προχωρήσει στην απόσυρσή του από τη σχετική ιστοσελίδα. Στο διάστημα που μεσολάβησε, είχαν εξεταστεί διαφορετικές προοπτικές για την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων, ανάμεσά τους και η δημιουργία επιχειρηματικού κέντρου που θα συνδύαζε γραφειακούς και εμπορικούς χώρους. Εντέλει, κανένα από τα σενάρια αυτά δεν κατέληξε σε πλήρη επαναλειτουργία του συγκροτήματος, το οποίο εξακολούθησε να παραμένει κλειστό, με τις μεγάλες εισόδους, τις γυάλινες επιφάνειες, τις κυλιόμενες σκάλες και τους χώρους στάθμευσης να θυμίζουν την προηγούμενη χρήση του. Παρά τη διακοπή της λειτουργίας της αλυσίδας, η ονομασία «Ορφανίδης» εξακολούθησε να χρησιμοποιείται από τους πολίτες για τον προσδιορισμό της συγκεκριμένης περιοχής, καθώς το κτήριο παρέμεινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σημεία της νότιας εισόδου της πρωτεύουσας.

Ο σχεδιασμός για τα νέα κεντρικά γραφεία

Οι πληροφορίες για ενδεχόμενη μεταφορά των κεντρικών γραφείων της Τράπεζας Κύπρου στο πρώην εμπορικό κέντρο είχαν δημοσιοποιηθεί πιο συγκεκριμένα το 2023, όταν στον σχεδιασμό περιλαμβανόταν η εγκατάσταση της διοίκησης και άλλων υπηρεσιών του οργανισμού. Τότε είχε αναφερθεί ως πιθανός χρονικός ορίζοντας ακόμη και το 2026, χωρίς τελικά να προχωρήσει η υλοποίηση του έργου μέσα σε εκείνο το διάστημα. Σύμφωνα με παλαιότερα στοιχεία της Μονάδας Διαχείρισης Ακινήτων της Τράπεζας Κύπρου, το συγκρότημα διαθέτει συνολικό κτηριακό εμβαδόν 59.437 τετραγωνικών μέτρων και βρίσκεται σε γη έκτασης 43.138 τετραγωνικών μέτρων. Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν υπόγειο, ισόγειο, ημιώροφο και πρώτο όροφο, με τους χώρους να έχουν διαμορφωθεί αρχικά για τη λειτουργία υπεραγοράς, καταστημάτων και συναφών εμπορικών δραστηριοτήτων. Οι εργασίες που σχεδιάζονται θα πρέπει να καλύψουν τις ανάγκες δημιουργίας γραφείων, αιθουσών συνεδριάσεων και χώρων υποστήριξης των υπηρεσιών της τράπεζας, ενώ στο έργο περιλαμβάνονται και οι απαιτούμενες παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του συγκροτήματος. Η τελική διαμόρφωση των εγκαταστάσεων συνδέεται με τις απαιτήσεις της νέας χρήσης, καθώς και με τις διαδικασίες που βρίσκονται υπό συζήτηση με τις αρμόδιες αρχές. Με βάση τις νεότερες πληροφορίες του «Π», η τράπεζα προχωρεί στην προετοιμασία για τη λήψη προσφορών από εργολάβους, οι οποίοι έχουν αρχίσει τις επισκέψεις στον χώρο για την εκτίμηση των αναγκαίων εργασιών. Παράλληλα συνεχίζονται οι επαφές για την αδειοδότηση, τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τις υποδομές που θα απαιτηθούν. Τέλος, δέον να τονιστεί ότι όσον αφορά τα κεντρικά γραφεία της τράπεζας στην Αγία Παρασκευή, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η εφημερίδα μας, θα εξεταστεί κατά πόσο θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους παράλληλα με τη μεταφορά προσωπικού στο νέο κτήριο, δεδομένου ότι η μεταφορά των υπηρεσιών και του μεγάλου αριθμού προσωπικού δεν μπορεί να γίνει αμέσως αλλά σταδιακά.