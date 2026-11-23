Συμμετέχοντας ως ομιλητής στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα Media Power & Market Value: Rebuilding the Media-Agency Partnership, ο κ. Ξιναρής έθεσε επί τάπητος τις στρεβλώσεις στην κατανομή της διαφημιστικής δαπάνης στην κυπριακή αγορά, τονίζοντας τη δυναμική διείσδυση της συνδρομητικής τηλεόρασης στα κυπριακά νοικοκυριά.

Όπως επισήμανε χαρακτηριστικά, η συνδρομητική τηλεόραση στην Κύπρο αριθμεί σήμερα περισσότερους από 120.000 συνδρομητές, αποτελώντας ένα ιδιαίτερα σεβαστό και συμπαγές κοινό, το οποίο ωστόσο παραμένει υποεκπροσωπημένο στα πλάνα επικοινωνίας. Απευθυνόμενος ευθέως στους επαγγελματίες του κλάδου, ο κ. Ξιναρής τόνισε πως «είναι μεγάλο λάθος να αγνοείτε -εσείς, τα διαφημιστικά γραφεία- τη συνδρομητική τηλεόραση», επισημαίνοντας ότι αναλογικά με τα κονδύλια που κατευθύνονται από τους διαφημιστές προς την ελεύθερη τηλεόραση, η συνδρομητική τηλεόραση παραμένει αδικημένη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η απουσία στενότερης συνεργασίας και η άνιση αυτή κατανομή συνιστούν στρατηγικό σφάλμα για την ίδια την αγορά, καθώς στερούν από τα brands την πρόσβαση σε ένα ποιοτικό, στοχευμένο και πιστό κοινό, σε μια περίοδο που η αποτελεσματικότητα και η επαναδόμηση της σχέσης μέσων και διαφημιστικών εταιρειών αποτελούν το ζητούμενο για τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου.

Σχετικά με τη Mesimvria Enterprises Ltd

Η Mesimvria Enterprises Ltd είναι ένα μοναδικό Media House με εξειδίκευση στον χώρο της συνδρομητικής τηλεοπτικής βιομηχανίας και στελεχώνεται από προσωπικό με πολύχρονη εμπειρία. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στους τομείς διαχείρισης τηλεοπτικών καναλιών (Greek Cinema, Movies Best HD) και τηλεοπτικών δικαιωμάτων ταινιών, τηλεοπτικών σειρών, ντοκιμαντέρ, τη διαχείριση του εμπορικού χρόνου των αθλητικών καναλιών Cytavision Sports HD, καθώς και την παροχή υπηρεσιών μετάφρασης, υποτιτλισμού και μεταγλώττισης.