Ρομποτικό εξωσκελετό για άτομα με κινητικές αναπηρίες σχεδιάζουν Έλληνες φοιτητές

Έναν ρομποτικό εξωσκελετό για άτομα με κινητικές αναπηρίες σχεδίασε και προσπαθεί να κατασκευάσει η ομάδα φοιτητών και φοιτητριών «HERMES Team» του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Κεντρικός πυλώνας της εν λόγω προσπάθειας είναι η χρήση προηγμένων τεχνολογιών ρομποτικής με στόχο τη βελτίωση της κινητικότητας και της καθημερινής λειτουργικότητας των χρηστών του.

Ο εξωσκελετός «HERMES EXO» υποστηρίζει την όρθια στάση και το περπάτημα σε ομαλές και ανώμαλες επιφάνειες, ενώ επιτρέπει την ασφαλή ανάβαση και κατάβαση σκαλοπατιών με ασφάλεια. Η χρήση τέτοιων συστημάτων συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία του αναπνευστικού, ουροποιητικού και κυκλοφορικού συστήματος και ενισχύει την ψυχολογική ευεξία των ασθενών.

Η κίνηση υποστηρίζεται από το ίδιο το σύστημα, το οποίο «σηκώνει» τον χρήστη και όχι το αντίστροφο

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του εξοπλισμού είναι ότι η κίνηση υποστηρίζεται από το ίδιο το σύστημα, το οποίο «σηκώνει» τον χρήστη και όχι το αντίστροφο. Όσοι έχουν ήδη συμμετάσχει σε δοκιμές αναφέρουν ένα έντονο αίσθημα σταθερότητας, αυτονομίας και απελευθέρωσης, μια εμπειρία που συχνά περιγράφουν «σαν να πετούν».

HERMES, EXOSKELETOS / Η ομάδα φοιτητών και φοιτητριών «HERMES Team» του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας /Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας



Ο επικεφαλής της HERMES Team, Χρήστος Μπελογιάννης, σημειώνει ότι ολοκληρώνεται η τελική διαμόρφωση του πρωτοτύπου και προγραμματίζονται εκτεταμένες δοκιμές με χρήστες.

Στόχος είναι ο εξωσκελετός, μετά από αυτή τη διαδικασία, να μπορεί να αξιοποιηθεί σε κέντρα αποκατάστασης και εξειδικευμένες δομές.

Έως τον Απρίλιο αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες αναβαθμίσεις στον ρομποτικό εξωσκελετό HERMES EXO, επιτρέποντας τη συνέχιση των συνεχών δοκιμών με πραγματικούς χρήστες.

Η φετινή σεζόν σηματοδοτεί επίσης την έναρξη της έρευνας και ανάπτυξης του επόμενου εξωσκελετού από carbon-fiber, με στόχο τη σημαντική μείωση του βάρους χωρίς απώλεια αντοχής και τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού.

Παράλληλα, αναπτύσσεται σε πραγματικό χρόνο σύστημα αξιοποιώντας motion capture (καταγραφή κίνησης) και νευρωνικά δίκτυα, ενώ ολοκληρώνεται και η εφαρμογή για κινητές συσκευές που θα επιτρέπει την παρακολούθηση του χρήστη στη διάρκεια της αποκατάστασης, ενισχύοντας τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια της συνολικής εμπειρίας.

Πηγή: cnn.gr