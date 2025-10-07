Ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου επιβράβευσε για τρίτη χρονιά την καινοτομία και το όραμα των νέων επιχειρηματιών

Ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου, Δημιουργός και Ιδιοκτήτης της easy family of brands (www.easy.com & www.easyHistory.info), Ιδρυτής και Πρόεδρος του Stelios Philanthropic Foundation (https://steliosfoundation.com.cy/), συνεχίζει να επενδύει στο όραμα και τη δημιουργικότητα της νέας γενιάς. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τα “Stelios Awards for Young Entrepreneurs in Cyprus”, επιβραβεύουν τη νεανική επιχειρηματικότητα στην Κύπρο, αναδεικνύοντας καινοτόμες ιδέες, ενισχύοντας την ανάπτυξη και δίνοντας ώθηση στους νέους να μετατρέψουν τα όνειρά τους σε επιτυχημένες επιχειρήσεις.

Στην τελετή των “Stelios Awards for Young Entrepreneurs in Cyprus 2025” που πραγματοποιήθηκε στις 7 Οκτωβρίου, στο Stelios Philanthropic Foundation στη Μάρκου Δράκου 5 στη Λευκωσία, ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου απένειμε συνολικά €200.000 σε τρεις νικητές, των οποίων οι επιχειρηματικές ιδέες διακρίθηκαν ανάμεσα σε δεκάδες συμμετοχές.

Πρώτο βραβείο €100.000 στο Γιώργο Χρυσοστομίδη για την εταιρεία δημιουργίας ιστοσελίδων Shopify "Shrine" https://shrine.io/





Δεύτερο βραβείο €60.000 στη Χρυσταλλένα Πουλλή για την εταιρεία φυτικών καλλυντικών, "CP Herbalist" https://www.cpherbalist.com/

https://www.cpherbalist.com/





Τρίτο βραβείο €40.000 στους Harout Chouldjian και Παναγιώτη Φραντζέσκο για τη διεθνή διαδικτυακή εταιρεία πώλησης ενδυμάτων διαμόρφωσης σιλουέτας, "Luxmery" https://theluxmery.com/

Τα “Stelios Awards for Young Entrepreneurs” που φέτος σημείωσαν ρεκόρ συμμετοχών, έχουν πλέον καταστεί θεσμός στην Κύπρο και σημείο αναφοράς για την καινοτομία, τη δημιουργικότητα και την ενδυνάμωση της νέας γενιάς επιχειρηματιών.

Ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου συνεχάρη τους τρεις νικητές των Βραβείων Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2025 μέσω Zoom, εκφράζοντας τον θαυμασμό και την υποστήριξή του για τη δυναμική της νέας γενιάς επιχειρηματιών της Κύπρου. Την απονομή του πρώτου βραβείου έκανε η Πρώτη Κυρία, Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη, ενώ το δεύτερο βραβείο παρέδωσε η κα Ρένα Ρουβιθά Πάνου Μέλος του ΔΣ του Stelios Philanthropic Foundation στην Κύπρο. Το τρίτο βραβείο απένειμε η Μαρία Λαφαζάνη, μία από τους περσινούς νικητές, προσδίδοντας στην τελετή έναν ξεχωριστό και συμβολικό χαρακτήρα.

Ο Γιώργος Χρυσοστομίδης ο οποίος κατέκτησε το πρώτο βραβείο αξίας €100.000, για τη δημιουργία της εταιρείας ιστοσελίδων shopify “Shrine”, παραλαμβάνοντας το χρηματικό έπαθλο, τόνισε: «Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς τον Σερ Στέλιο Χατζηιωάννου, για την τεράστια τιμή και αναγνώριση που συνεπάγεται αυτή η βράβευση. Η στήριξη του προς τους νέους επιχειρηματίες αποτελεί εδώ και χρόνια ένα φωτεινό παράδειγμα για την κυπριακή κοινωνία και ταυτόχρονα έμπνευση για όλους εμάς που προσπαθούμε να χτίσουμε τη δική μας επιχείρηση. Η διάκριση αυτή δεν είναι απλώς μια τυπική βράβευση. Είναι μια υπενθύμιση ότι η καινοτομία, η επιμονή και η δημιουργικότητα αναγνωρίζονται όταν συνοδεύονται από σκληρή δουλειά και ξεκάθαρο όραμα. Αυτό το βραβείο είναι για μένα μια ευκαιρία να δώσω πίσω στην κοινωνία που με στήριξε από τα πρώτα μου βήματα. Το χρηματικό έπαθλο των 100.000 ευρώ δεν θα επενδυθεί στη δική μου εταιρεία. Πήρα την απόφαση να το διαθέσω σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, καθώς και σε νέους ανθρώπους της γενιάς μου, που έχουν ήδη ξεκινήσει τα δικά τους επιχειρηματικά εγχειρήματα και χρειάζονται αυτή την επιπλέον ώθηση για να συνεχίσουν. Πιστεύω ακράδαντα ότι η στήριξη και η ενδυνάμωση των νέων ανθρώπων αποτελεί την πιο αποδοτική μορφή επένδυσης για το μέλλον. Θα ήθελα επίσης να ενθαρρύνω όλους τους νέους επιχειρηματίες να τολμήσουν να συμμετάσχουν στα Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας γιατί μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, οι ιδέες αποκτούν δύναμη. Η συμβολή και το έργο του Σερ Στέλιου Χατζηιωάννου, αποδεικνύει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι η Κύπρος μπορεί να γίνει χώρος δημιουργίας εξέλιξης και ευκαιριών».

Η Χρυσταλλένα Πουλλή, νικήτρια του δεύτερου βραβείου αξίας €60.000, για τη δημιουργία της εταιρείας φυτικών καλλυντικών “CP Herbalist”. απευθυνόμενη στο κοινό κατά τη βράβευση της, υπογράμμισε: «Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς τον Σερ Στέλιο Χατζηιωάννου και το Stelios Philanthropic Foundation για αυτή τη σημαντική διάκριση, η οποία αναγνωρίζει την προσπάθεια, το πάθος και το όραμα μου, δίνοντας μου τη δύναμη να συνεχίσω με ακόμη μεγαλύτερη αφοσίωση. Για την CP Herbalist, το βραβείο αποτελεί πολύτιμη ώθηση για το μέλλον. Το χρηματικό έπαθλο θα αξιοποιηθεί για την απόκτηση νέου εξειδικευμένου μηχανήματος παραγωγής κρεμών, το οποίο θα ενισχύσει την παραγωγή μας, θα εμπλουτίσει τη γκάμα προϊόντων και θα δώσει νέα δυναμική στις εξαγωγές, δημιουργώντας παράλληλα νέες θέσεις εργασίας στην Κύπρο. Θα ήθελα να ενθαρρύνω όλους τους νέους επιχειρηματίες να πιστέψουν στα όνειρά τους και να συμμετάσχουν στα Stelios Awards for Young Entrepreneurs, καθώς αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία αναγνώρισης και στήριξης για το επόμενο μεγάλο τους βήμα».

Οι Harout Chouldjian και Παναγιώτης Φραντζέσκος οι οποίοι απέσπασαν το τρίτο βραβείο αξίας €40.000, για τη διεθνή διαδικτυακή εταιρεία πώλησης ενδυμάτων διαμόρφωσης σιλουέτας, “Luxmery” στη σύντομη τοποθέτηση τους στη διάρκεια της βράβευσης, επισήμαναν: «Η βράβευση της εταιρείας μας στα Stelios Awards for Young Entrepreneurs, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή, καθώς στο πρόσωπο του Σερ Στέλιου Χατζηιωάννου βλέπουμε, όχι μόνο έναν από τους ελάχιστους Κύπριους που κατέκτησαν την κορυφή του παγκόσμιου επιχειρηματικού χάρτη, αλλά και ένα ζωντανό παράδειγμα, πως με όραμα, σκληρή δουλειά και κοινωνική προσφορά, τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Η βράβευση αυτή για εμάς, δεν είναι μόνο αναγνώριση της πορείας μας ως τώρα, αλλά και αφετηρία για ακόμα πιο φιλόδοξα βήματα. Το χρηματικό έπαθλο θα το επενδύσουμε στο πιο σημαντικό κεφάλαιο, που είναι οι άνθρωποι μας. Μέσα από την TCC Ventures, τον e-Commerce aggregator που δημιουργήσαμε, θέλουμε να καθοδηγήσουμε νέους ταλαντούχους “A-players” στην Κύπρο, να τους εξελίξουμε και να τους αναδείξουμε, σε μελλοντικούς συνεργάτες σε διεθνώς ανταγωνιστικά brands. Γι’ αυτό παροτρύνουμε τους νέους να κάνουν το βήμα και να συμμετάσχουν στα Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας».

Η Πρώτη Κυρία, Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη, σε χαιρετισμό που απηύθυνε, τόνισε τη σημασία των Βραβείων Νεανικής Επιχειρηματικότητας: «Τα Βραβεία αυτά είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια οικονομική ενίσχυση. Είναι μια πράξη εμπιστοσύνης στους νέους ανθρώπους της Κύπρου, στην ικανότητά τους να παράγουν, να καινοτομούν και να εξελίσσονται. Η βράβευση αποτελεί το έναυσμα για τους νέους επιχειρηματίες, καθώς τους δίνεται η ευκαιρία να κάνουν το επόμενο βήμα, να εμπνευστούν, να δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη νέων θέσεων εργασίας και να συμβάλουν στην οικονομική πρόοδο του τόπου μας».

Ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου στη διάρκεια της Τελετής Απονομής των Βραβείων δήλωσε χαρακτηριστικά: «Νιώθω υπερηφάνεια γιατί τα Stelios Awards for Young Entrepreneurs εξελίσσονται και καθιερώνονται πλέον, ως θεσμός που εμπνέει και στηρίζει τη νεανική επιχειρηματικότητα στην Κύπρο. Η φετινή χρονιά κατέρριψε κάθε ρεκόρ με 77 καινοτόμες συμμετοχές. Η επιλογή των νικητών ήταν δύσκολη και αυτό αποτελεί και τη μεγαλύτερη απόδειξη του ταλέντου και της δύναμης της νέας γενιάς. Από αυτές τις συμμετοχές, ξεχώρισαν τρεις νεοφυείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς με ξεχωριστή ταυτότητα και προοπτική, όπως τον δυναμικά αναπτυσσόμενο τομέα των ψηφιακών υπηρεσιών που ανοίγει νέους δρόμους στην τεχνολογία, το ηλεκτρονικό εμπόριο μόδας με διεθνή προσανατολισμό και τον κλάδο των φυτικών καλλυντικών που αναδεικνύει τη δύναμη της φύσης. Πρόκειται για τρεις διαφορετικούς δρόμους που συναντώνται στον κοινό παρονομαστή της καινοτομίας, του πάθους και της δημιουργικότητας. Θέλω να συγχαρώ όχι μόνο τους νικητές, αλλά και όλους όσοι δήλωσαν συμμετοχή και παρουσίασαν τις προτάσεις τους. Τους προτρέπω να συνεχίσουν με αποφασιστικότητα και σε όσους δεν τα κατάφεραν φέτος, το μήνυμα μου είναι: Ξαναδοκιμάστε το 2026!

Δεσμεύομαι να συνεχίσω να στηρίζω τη νέα γενιά, με συνέπεια και σταθερότητα γιατί εκεί διαμορφώνονται οι ηγέτες του αύριο, εκεί χτίζεται το μέλλον της Κύπρου. Κάθε νέος επιχειρηματίας που τολμά να κάνει το όνειρο του πράξη, είναι για μένα μια απόδειξη ότι η Κύπρος έχει αστείρευτο δυναμικό».

INFO: Stelios Philanthropic Foundation

Στόχος του μη κερδοσκοπικού Ιδρύματος Stelios Philanthropic Foundation είναι η προσφορά στην κοινωνία, η στήριξη διάφορων φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων στις χώρες όπου o Stelios και η οικογένεια του έχουν ζήσει και εργαστεί: στην Κύπρο, την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, το Μονακό και τη Γαλλία.

Σημαντικές δράσεις του Stelios Philanthropic Foundation στην Κύπρο είναι τα Δικοινοτικά Βραβεία Επιχειρηματικής Συνεργασίας και τα Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας με απονομή χρηματικών επάθλων στους νικητές, η πρωτοβουλία «Φαγητό από Καρδιάς» σε χιλιάδες ανθρώπους που βρίσκονται αντιμέτωποι με δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, η οικονομική ενίσχυση ευάλωτων ομάδων και πληγέντων από σοβαρές καταστροφές, η οικονομική αρωγή σε φιλανθρωπικά ιδρύματα και η χρηματοδότηση υποτροφιών σε νέους για τη φοίτησή τους σε πανεπιστημιακά ιδρύματα.